Karl-Anthony Towns et l’épineuse question de son prochain contrat

La question du « second apron », et surtout la peur qu’il inspire, occupe les esprits de tous les dirigeants. Notamment ceux des Knicks, qui ont été obligés de faire des choix cet été pour ne pas alourdir davantage leur masse salariale. C’est notamment pour cette raison que Mitchell Robinson a signé avec les Celtics.

Cette situation n’est clairement pas ponctuelle et la franchise de New York sait que les problèmes vont rapidement revenir. Un dossier s’annonce particulièrement compliqué : celui de Karl-Anthony Towns, éligible à une prolongation dès cet été.

Il lui reste deux années de contrat : la première à 57 millions de dollars, puis la seconde, en 2027/28, à 61 millions de dollars, sous la forme d’une « player option ».

S’il prolonge dès maintenant, « KAT » peut espérer jusqu’à 272 millions de dollars sur quatre saisons. S’il attend 2027 et n’active pas sa dernière année de contrat, ce sera légèrement moins : 266 millions sur quatre ans. Enfin, s’il va au bout de son bail et signe un nouveau contrat en 2028, le chèque pourrait être encore plus important.

Pour les Knicks, le problème reste le même : cela représente énormément d’argent, notamment pour un joueur qui aura 31 ans en novembre.

Qui fera des sacrifices ?

Il faut aussi tenir compte des contrats importants d’OG Anunoby et Mikal Bridges sur les prochaines années, ainsi que de la future prolongation de Jalen Brunson. Le MVP des Finals 2026 pourra prolonger en 2028 et attend de récupérer les billets (113 millions tout de même) qu’il a laissés en route en 2024.

« C’est évident qu’on aimerait que les Knicks me traitent comme il se doit. N’importe qui le souhaiterait. J’ai fait des sacrifices », avait récemment indiqué le meneur de jeu.

Sans oublier que Josh Hart a lui aussi encore deux années de contrat, avec une dernière saison en « team option » en 2027/28. En clair, les Knicks vont devoir prendre des décisions fortes, à moins que certains joueurs acceptent eux aussi des sacrifices pour faciliter les choses.

Jalen Brunson a fait sa part il y a deux ans. Karl-Anthony Towns en fera-t-il de même pour rester à New York ?

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.