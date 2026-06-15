Plus que jamais, Jalen Brunson ne regrette pas ses millions de dollars laissés en route

À 29 ans, Jalen Brunson vit un rêve éveillé. Entouré notamment par son père et ses amis de Villanova, il a remporté le premier titre de sa carrière à l’issue d’un parcours de playoffs historique, le tout auréolé d’un trophée de MVP des Finals.

Cinquante-trois ans plus tard (!), les Knicks ont donc triomphé et il en est le grand artisan, puisque c’est à partir de sa signature en 2022 que la franchise new-yorkaise a commencé à franchir des tours de playoffs. Alignant demi-finale de conférence (2023), demi-finale de conférence (2024), finale de conférence (2025) et enfin Finals NBA (2026) avec son meneur All-Star au volant.

En plus de ses performances, c’est aussi son gros sacrifice financier de l’été 2024, symbole de tout l’amour qu’il porte à cette ville et cette équipe de New York, qui restera dans les mémoires des fans new-yorkais.

« Ça en valait la peine à 100 %. Même si nous n’avions pas rempli cet objectif, j’ai le sentiment que le simple fait de pouvoir le faire, de se battre et de partir ensemble dans cette aventure pour essayer d’y arriver en aurait aussi valu la peine. Mais là, c’est clairement la cerise sur le gâteau », a-t-il réagi concernant son choix de prolonger « à prix d’ami » pour 156 millions de dollars et non 269 millions de dollars sur quatre ans.

Un sacrifice pour l’exemple

Pour beaucoup, le fait de « s’asseoir » sur 113 millions de dollars a permis de « fixer une norme » et de surtout faire comprendre aux joueurs qui rejoindraient les Knicks que rien ni personne ne passera avant le collectif. Un leader par excellence, en somme.

« Il comprend ce que gagner signifie », l’a d’ailleurs félicité son coach, Mike Brown. « Il a accepté une baisse de salaire que je n’aurais moi-même pas acceptée. Dès qu’on m’aurait mis un tel montant sous les yeux, j’aurais dit non et pourtant je pense être un chic type… Mais il a placé la barre très haut. »

Dans deux ans, Jalen Brunson aimerait toutefois être récompensé par ses dirigeants, car il pourra alors rempiler à New York pour 418 millions de dollars sur cinq ans. Rien ne dit qu’il décrochera tout cet argent, mais il aura au moins le mérite de pouvoir parler du titre de 2026 pour obtenir gain de cause, ou au moins un salaire conséquent.

En attendant, « JB » possède encore deux ans de tranquillité d’esprit devant lui : « J’ai vu des joueurs attendre, se blesser et se retrouver à la merci de leur équipe. Mais si je commence à penser au fait de bien jouer pour être sûr d’être payé, ça pourrait me perturber. Moi, je joue mieux quand j’ai l’esprit libre et c’est ce que [ce choix] m’a apporté. Beaucoup de personnes disent que j’ai fait un sacrifice pour l’équipe… et c’est vrai à 100% : je me suis sacrifié pour mon équipe. Mais le plus important, c’est que j’ai aussi veillé à ce que ma famille et moi soyons à l’abri », expliquait-il en février pour le Vanity Fair.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.