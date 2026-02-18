Jalen Brunson aimerait que les Knicks se souviennent de son sacrifice

Cela va bientôt faire quatre ans que Jalen Brunson a rejoint les Knicks « pour tracer son propre chemin ». À l’époque, ces derniers n’étaient pas les candidats au titre qu’ils sont désormais et, pour beaucoup, c’est lui qui a donc permis à la franchise de basculer dans une nouvelle dimension.

Forcément, les fans new-yorkais l’adorent et ses dirigeants l’apprécient tout autant. Surtout que le triple All-Star les a aussi bien arrangés en acceptant, à l’été 2024, une prolongation de contrat de quatre ans, « à prix d’ami ». Laissant sur la table 113 millions de dollars (!), en re-signant pour 156 millions de dollars et non pour 269 millions de dollars.

Un sacrifice financier rarissime, à une époque où quasiment tous les joueurs prennent le plus d’argent possible, motivé par une seule chose : la gagne.

« On est clairement là pour gagner au plus vite » rappelle d’ailleurs Jalen Brunson, pour Vanity Fair. « Notre direction s’est beaucoup impliquée et elle nous dit, en gros, que c’est le moment de gagner. Donc on doit faire tout notre possible pour gagner dès maintenant. »

Vers un futur contrat à 418 millions de dollars ?!

Même si sa décision, incomprise par certains, présente sa part de risque, puisqu’il se retrouverait comme d’autres avant lui « à la merci de son équipe » en cas de blessure, le meneur ne semble aucunement la regretter.

« Si je commence à penser au fait de bien jouer pour être sûr d’être payé, ça pourrait me perturber. Moi, je joue mieux quand j’ai l’esprit libre et c’est ce que [ce choix] m’a apporté » reconnait-il en toute honnêteté. « Beaucoup de personnes disent que j’ai fait un sacrifice pour l’équipe… et c’est vrai. À 100%. Je me suis sacrifié pour mon équipe. Mais le plus important, c’est que j’ai aussi veillé à ce que ma famille et moi soyons à l’abri. »

En retour, Jalen Brunson espère cependant que les Knicks sauront le récompenser en 2028. Quand il pourra se libérer de son contrat pour en signer un nouveau, qui pourrait grimper jusqu’à… 418 millions de dollars sur cinq ans !

« Bien sûr, j’aimerais qu’ils agissent correctement envers moi » anticipe-t-il déjà, alors qu’il sera âgé de 32 ans à ce moment-là. « Je pense que n’importe qui le souhaiterait. Et moi, j’ai le sentiment d’avoir fait des sacrifices. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 50 34:34 47.0 37.4 84.7 0.5 2.8 3.3 6.1 2.3 0.7 2.2 0.1 27.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.