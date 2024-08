En faisant un sacrifice financier, Jalen Brunson montre l’exemple

Si Draymond Green n’a pas compris le sacrifice financier de Jalen Brunson, le principal intéressé, lui, n’a aucun regret sur sa décision. Elle est même célébrée par les Knicks et Patrick Ewing, légende de la franchise, dans une vidéo diffusée pendant une petite cérémonie au Madison Square Garden.

Il faut rappeler que la star des Knicks a prolongé cet été son contrat pour 156 millions de dollars sur quatre ans, alors que, en attendant un an, elle aurait pu obtenir 269 millions sur cinq ans. Le All-Star a donc fait une croix sur 113 millions. Sacrée ristourne.

« Je réfléchis à chaque décision que je prends et je suis totalement à l’aise avec ce que j’ai fait », a-t-il réagi, ajoutant aussi que ce n’était « littéralement que le début » de l’aventure entre lui et New York.

Ne pas parler mais agir

Jalen Brunson a fait ce choix pour privilégier les chances de titre de son équipe. « C’est évident que je suis bien loti, ma famille aussi, et c’est la première chose. Mais je veux gagner, et gagner ici », poursuit-il. « La victoire va dominer tout ce que je fais individuellement. »

En faisant cette fleur aux Knicks, le meneur de jeu soulage la masse salariale, ce qui va permettre de prolonger Mikal Bridges et Julius Randle, et ainsi offrir une équipe compétitive à New York pendant plusieurs années. Surtout, Jalen Brunson montre l’exemple avec ces 113 millions de dollars laissés sur la table.

« Les gens peuvent dire qu’ils veulent beaucoup de choses, mais ce sont les actions qui comptent », rappelle-t-il. « Bien sûr qu’il n’y a aucune garantie qu’on gagne le titre. Mais je veux apporter ma pierre pour aider l’équipe, pour essayer d’en gagner un. C’est un voyage et je suis heureux d’en faire partie. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.