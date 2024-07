Draymond Green surpris par le sacrifice financier de Jalen Brunson

113 millions de dollars. C’est un des chiffres de l’été 2024 et ce n’est pas le montant d’un contrat signé par un joueur, mais le sacrifice effectué par Jalen Brunson. Le All-Star des Knicks a en effet prolongé pour quatre saisons et 156.5 millions, au lieu des 269.1 qu’il pouvait espérer en 2025. Un choix qui rappelle des choses à Draymond Green.

« Il a fait du Draymond Green. J’ai signé pour 100 millions et quatre saisons de plus alors que j’aurais pu, en attendant, prendre 180 millions », se souvient l’intérieur des Warriors sur sa décision de 2023. « J’avais besoin d’assurer ce contrat. Je préférais avoir 100 millions sûr, plutôt que de chercher 60 ou 80 millions de plus, que je n’aurais peut-être pas eus. Je ne voulais pas prendre le risque. »

Cette ristourne, qui pourrait inspirer Mikal Bridges, donne de l’air aux finances des Knicks, mais étonne le quadruple champion car elle vient d’une star, d’un joueur qui porte une équipe.

Un salaire finalement moyen avec le nouveau contrat TV ?

« Il n’est peut-être pas prêt à prendre ce risque mais il est différent. Il est la première option des Knicks, et non seulement il est la star, ce qui est cool, mais la ville de New York l’adore. Il aurait eu les 250 millions », poursuit-il. « Ma situation était différente car Stephen Curry et Klay Thompson avaient des gros contrats, donc quelqu’un devait prendre moins. Ok, je vais le faire. Lui, c’est la star. Laissons Josh Hart prendre moins de dollars, il est dans mon rôle. Curry et Thompson n’ont rien laissé. Si ça marche, alors certains le feront, mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils prennent moins. Je ne sais pas pourquoi il a fait. »

Pour prendre encore plus dans quelques années peut-être, dans le cadre d’une nouvelle prolongation, qui sera signée dans un nouveau contexte, que souligne Draymond Green.

« Quand je regarde les prolongations, comme celle de Jaylen Brown (304 millions de dollars sur cinq ans en 2023), je me demande si les joueurs réalisent qu’il y a l’argent des droits TV qui va arriver. Les contrats vont devenir encore plus importants. Donc Jalen Brunson a pris 156 millions mais, dans 18 mois, il aura un salaire moyen. »