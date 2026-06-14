La « Villanova Connection » des Knicks dans l’histoire

La répartition du « scoring » chez les Knicks dans ce Game 5 est un beau clin d’œil à leur histoire commune. Si Jalen Brunson a été monstrueux avec ses 45 points, Mikal Bridges (14 points) et Josh Hart (13 points) ont été ses deux principaux lieutenants.

Trois hommes à jamais liés dans les livres d’histoire. Ils sont le premier trio de coéquipiers à remporter ensemble un titre NCAA, avec Villanova en 2016, et un titre NBA. Jusqu’ici, seuls quelques duos avaient déjà réussi ce doublé collectif, mais jamais trois anciens coéquipiers universitaires.

« Ce sont mes frères », commence par rappeler Josh Hart avant d’être interrompu par… James Dolan, le propriétaire de la franchise, venu prendre le micro pour appeler les fans des Knicks à célébrer dans la prudence en attendant la parade de jeudi.

Josh Hart peut alors reprendre : « Ce sont mes frères pour la vie. On a un lien indéfectible. On a évidemment gagné le championnat (NCAA), mais ce titre-ci bat tous les records. Je ne voudrais aller au combat avec personne d’autre qu’eux pour assurer mes arrières. J’adore ces gars-là, et nous serons amis et frères pour le restant de nos jours. »

Le couteau-suisse des Knicks dit ne pas être surpris par le niveau de performance de ses deux coéquipiers. « Parce qu’on a été bâtis pour ce moment, on a tous été forgés dans le feu. On a traversé énormément de moments, de séances et de journées interminables à Villanova, et on a continué à construire, encore et encore. J’ai vraiment l’impression que coach (Jay) Wright nous a aidés à être taillés dans un autre bois. »

Jalen Brunson n’a rien contre le Texas !

Josh Hart estime que, peu importe le moment, « l’enjeu n’est jamais trop grand » pour ce trio. « C’est notre identité. Nous étions déjà champions au niveau universitaire, et aujourd’hui nous sommes champions en tant que frères au niveau ultime. Ces gars-là sont des guerriers, et rien de ce qu’ils font ne m’étonne. »

Discours similaire venant de la part de Mikal Bridges en visant spécifiquement Jalen Brunson, étincelant tout au long de cette série et de ces playoffs.

« Je le connais depuis si longtemps. Je sais à quel point il bosse, à quel point c’est une bonne personne et un super joueur de basket. Je suis juste reconnaissant d’être à nouveau à ses côtés », apprécie l’ailier.

De son côté, le MVP de ces Finals élu à l’unanimité savoure également cette connexion indissociable d’une drôle de coïncidence géographique : le premier titre avec Villanova a été acquis à Houston, et le second à San Antonio. « Qu’est-ce que vous avez contre le Texas ? », en vient à taquiner une journaliste. « Je n’ai rien contre le Texas. J’adore le Texas. Les taxes du Texas me manquent ! », en plaisante le MVP.

Plus sérieusement, il décrit « un sentiment formidable » de pouvoir gagner à nouveau avec des coéquipiers aussi anciens. « C’est vraiment une sensation incroyable de savoir que je les ai rencontrés quand j’étais jeune, qu’on a pu grandir en tant qu’amis et coéquipiers à l’université, y accomplir quelque chose, et maintenant être capables de reproduire ça à ce niveau… C’est tout aussi spécial, peut-être même encore un peu plus spécial. »