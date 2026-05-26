La « Villanova Connection » des Knicks à quatre victoires de l’histoire

Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart ne sont plus qu’à quatre victoires d’une place à part dans l’histoire du basket américain. Pour deux raisons. La première, c’est la possibilité de réussir le doublé NCAA – NBA, un exploit seulement réalisé par 57 joueurs avant eux, dont leur ancien coéquipier à l’université Donte DiVincenzo.

Pour rappel, les trois joueurs des Knicks ont remporté le titre NCAA en 2016 avec Villanova. Deux ans plus tard, en 2018, toujours avec Donte DiVincenzo, Jalen Brunson et Mikal Bridges ont conservé le trophée avec les Wildcats, tandis que Josh Hart était déjà en NBA.

Ce que le MVP de la finale de conférence Est n’a pas manqué de lui rappeler, après la victoire dans le Game 4 à Cleveland. « Je dois te corriger : Mikal et moi, on a gagné deux fois. Josh, une fois. Tu peux continuer », coupe le meneur des Knicks au journaliste qui voulait évoquer la « Villanova Connection » de New York.

« Les chances de se retrouver tous dans la même équipe sont minces, voire nulles. C’est quelque chose dont on parle, dont on rêve, mais on sait que c’est pratiquement impossible »

Néanmoins, se retrouver au sommet de la NBA quand on a déjà gravi la montagne du basket universitaire, c’est une sacrée expérience pour ce trio.

« C’est dingue. Quand on est à let qu’on se retrouve dans ce vestiaire, on sait que l’objectif, c’est la NBA. On sait que les chances de se retrouver tous dans la même équipe sont minces, voire nulles. C’est quelque chose dont on parle, dont on rêve, mais on sait que c’est pratiquement impossible », insiste Josh Hart. « Que ça se soit concrétisé, c’est génial. Je sais à quel point les gars ont bossé. On est déjà liés par une amitié, une fraternité à vie, et c’est une étape de plus. On ajoute des souvenirs, et ce seront des souvenirs pour toute notre vie. »

La seconde raison de marquer les mémoires est encore plus forte : Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart peuvent devenir le premier trio à remporter ensemble le titre NCAA puis le titre NBA. Car si quelques duos ont déjà réussi ce doublé collectif, jamais trois anciens coéquipiers universitaires n’ont réalisé cet exploit.