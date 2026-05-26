Jalen Brunson désigné MVP de la finale de conférence Est

À l’unanimité, Jalen Brunson a été nommé MVP de la finale de conférence Est, un trophée qui porte le nom de Larry Bird. Il succède ainsi à Pascal Siakam, son bourreau d’il y a un an.

« Ça signifie beaucoup pour moi, mais je ne serais pas ici sans mes coéquipiers. Ils ont cru en moi, pareil pour le staff et cette organisation, ces fans… Sans eux, rien de tout ça n’aurait été possible », a-t-il réagi, alors que ce sont Walt Frazier et Patrick Ewing qui lui ont remis le trophée.

Tout un symbole quand on sait que les Knicks atteignent leurs premières Finals depuis 1999, lorsque son père Rick se trouvait dans l’effectif, et que Jalen Brunson – même pas trois ans à l’époque – est celui qui a permis à la franchise new-yorkaise de retrouver ses lettres de noblesse ces dernières années.

La revanche d’un critiqué

Car depuis son arrivée en 2022, l’équipe progresse constamment. Les Knicks sont passés de 47 à 53 victoires en saison régulière, tout en connaissant deux demi-finales de conférence en 2023 et 2024, une finale de conférence en 2025 puis cette finale NBA en 2026.

Avec 25.5 points, 7.8 passes, 3.3 rebonds et 1 interception de moyenne sur la série face aux Cavaliers, à 49% au shoot et 79% aux lancers-francs, Jalen Brunson aura réalisé une superbe finale de conférence.

Il a notamment inscrit 38 points pour renverser le Game 1, signé un gros « double-double » dans le Game 2 avec 19 points et 14 passes décisives, planté 30 points pour tuer la série dès le Game 3, avant de terminer par un Game 4 à 15 points et 5 passes pour faire tranquillement tourner la boutique.

Pour certains, le meneur All-Star n’était pas capable d’emmener loin une équipe en playoffs en tant que « franchise player », car trop petit et pas suffisamment fort en défense. Le voilà qui fait taire les critiques, au moment de disputer les premières Finals de sa carrière après deux échecs en finale de conférence, en 2022 puis en 2025.

Palmarès du trophée Larry Bird

2022 : Jayson Tatum – Boston Celtics

2023 : Jimmy Butler – Miami Heat

2024 : Jaylen Brown – Boston Celtics

2025 : Pascal Siakam – Indiana Pacers

2026 : Jalen Brunson – New York Knicks

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.