Le MVP de la nuit | Jalen Brunson, le sauveur de Gotham City

Il reste 7 minutes et 40 secondes à jouer dans ce Game 1, et les Cavaliers mènent de 22 points au Madison Square Garden. Autant dire que l’affaire semble pliée. À moins qu’un superhéros new-yorkais n’enfile sa cape, et ce sera Jalen Brunson. Depuis son arrivée à « Big Apple », l’ancienne doublure de Luka Doncic a transformé la franchise, et cette nuit, il a signé l’un de ses plus gros exploits et il est définitivement entré dans la légende des Knicks.

Le meneur All-Star va inscrire 15 points à 7 sur 9 aux tirs pour lancer un 18-1, et c’est lui qui va égaliser à 101-101 à 19 secondes de la fin. Les Knicks vont arracher la prolongation, et passer un 9-0 pour assommer définitivement les Cavaliers. Jalen Brunson finit avec 38 points, dont 17 cumulés dans le 4e quart-temps et la prolongation.

« Je n’ai pas vraiment d’explication à vous donner », concède Jalen Brunson à propos de ce comeback historique. « On a réalisé quelques stops, on s’est battus, on a continué à y croire. On a simplement grignoté l’écart petit à petit. Ils jouaient un excellent basket, mais on a trouvé un moyen de gagner. »

C’est en ciblant systématiquement James Harden que Jalen Brunson a fait très mal aux Cavaliers. Certes, c’est de l’isolation, mais Kenny Atkinson n’a jamais trouvé la parade, ni changé ses plans pour répondre au défi.

« Parfois il faut faire ce que le match dicte. Ils essayaient de faire la même chose contre Jalen. Donc on s’est dit : ‘OK, on peut jouer à ce jeu-là aussi.’ » raconte Mike Brown. « On pense avoir le joueur capable de le faire avec Jalen. Tout comme nous devons trouver des solutions pour défendre Harden et Mitchell, eux doivent trouver des solutions pour défendre sur Brunson. Ce n’était un secret pour personne : on ciblait Harden. »

Pour Jalen Brunson, il n’y avait pas 36 solutions, il fallait tout tenter et ça passait par de l’agression, mais aussi… de la défense.

« J’étais simplement en mode attaque. J’essayais de trouver des endroits où je pouvais me sentir à l’aise. Finalement, un tir est rentré, et c’est venu grâce au rythme que j’avais créé avec les tirs précédents » résume-t-il. « Tout commence avec notre défense, notre capacité à faire des stops et partir en transition. Et ensuite, le fait que mes coéquipiers aient confiance en moi. Tout le mérite leur revient. »

JALEN BRUNSON TONIGHT 38 POINTS

5 REBOUNDS

6 ASSISTS

15-29 FG

+15 17 POINTS IN 4Q/OT AHHHHH pic.twitter.com/gB4a8EWtva — Teg🚨 (@IQfor3) May 20, 2026

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.