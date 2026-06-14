Interview Rick Brunson : « C’est un soulagement »

Membre de l’équipe des Knicks qui avait perdu les NBA Finals 1999 face à San Antonio, Rick Brunson a longtemps porté cette frustration. Vingt-sept ans plus tard, toujours avec New York, mais désormais dans le costume d’assistant et surtout de père, il a vu son fils Jalen mener la franchise au titre face aux Spurs !

Forcément, au buzzer final, l’émotion était immense. Entre le soulagement de l’ancien Knick, la fierté paternelle et la revanche symbolique face à San Antonio, Rick Brunson avait du mal à masquer ce que représentait ce sacre.

Rick, qu’est-ce que ça représente ce titre de champion et le fait que Jalen soit le leader de cette équipe ?

C’est quelque chose dont on avait rêvé, dont on avait parlé. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de venir à New York. De lui donner l’opportunité d’être la star de la franchise et d’espérer avoir une chance de gagner un titre. Et aujourd’hui, être dans cette position d’être le « franchise player » et d’aider l’équipe à ramener un titre à New York… C’est irréel !

Jalen a marqué 15 de ses 45 points dans le quatrième quart-temps, à 4/6 aux tirs et 7/8 aux lancers. D’où viennent ses qualités de « closer » ?

C’est incroyable. Il est « clutch » et honnêtement, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je n’ai jamais été clutch. Donc c’est difficile pour moi d’en parler ou même de comprendre la zone dans laquelle il était ce soir. Il faut lui demander directement, moi je n’ai pas ce gène, donc ça doit forcément venir de sa mère !

Quelles étaient vos émotions quand vous avez pu le prendre dans vos bras après le buzzer final ce soir ?

Soulagé. C’est un soulagement. Ils l’ont enfin fait, ils ont enfin gagné le titre. Vous savez, Jalen entend tout le bruit autour des Knicks et autour de lui, mais ça ne l’affecte pas. Par contre, ça m’affecte moi ! En tant que père, je suis juste fier de lui et soulagé qu’il ait pu accomplir quelque chose que de nombreuses personnes disaient qu’il ne pourrait jamais atteindre.

Qu’est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes aujourd’hui ?

(Il réfléchit, puis lance avec le sourire) Qu’est-ce qu’ils vont pouvoir dire maintenant ? Qu’est-ce qu’ils vont pouvoir dire !

Propos recueillis à San Antonio.