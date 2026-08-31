Les Lakers prêts à se rabattre sur Bruce Brown ?

La piste Jonathan Kuminga officiellement refermée, les Lakers souhaiteraient toujours se renforcer via la « free agency » et, en ce sens, Jake Fischer révèle que Bruce Brown figurerait sur leur « short-list ».

Passé par Denver la saison dernière, disputant au passage les 82 matchs avec les Nuggets (7.9 points, 3.9 rebonds, 2.1 passes et 1 interception à 39% à 3-points), le champion 2023 n’a évidemment pas le même profil que Jonathan Kuminga. Il pourrait néanmoins renforcer la défense de Los Angeles grâce à sa polyvalence sur les postes extérieurs, tout en apportant son expérience et sa capacité à jouer sans ballon.

Cela fait désormais plusieurs années que Bruce Brown est annoncé sur les radars des Lakers et cette fois pourrait être la bonne, lui qui avait préféré l’offre nettement plus lucrative des Pacers à celle des « Purple & Gold » en 2023.

Reste que Los Angeles possède déjà 16 joueurs sous contrat et qu’il faudrait donc faire de la place dans l’effectif avant le début de la prochaine saison régulière. Une éventuelle arrivée de Bruce Brown pourrait ainsi placer Bronny James, Dalton Knecht ou encore Jaden Hardy sur la sellette…

Bruce Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 19:35 39.8 25.8 75.0 0.6 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28:10 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BKN 65 22:19 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BKN 72 24:38 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 28:30 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 IND 33 29:44 47.5 32.7 81.7 0.8 3.9 4.7 3.0 2.5 1.1 1.2 0.2 12.1 2023-24 TOR 34 26:02 48.1 31.7 83.3 0.8 3.0 3.8 2.7 2.0 0.7 1.3 0.3 9.6 2024-25 NO 23 24:44 41.0 35.6 75.0 1.0 3.2 4.2 2.4 2.0 0.7 0.9 0.3 8.2 2024-25 TOR 18 19:37 43.5 30.6 89.7 0.9 2.8 3.8 1.6 1.4 0.9 1.1 0.2 8.4 2025-26 DEN 82 24:22 47.5 38.5 76.2 1.0 2.8 3.9 2.1 2.4 1.0 1.1 0.2 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.