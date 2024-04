Bruce Brown dans le viseur des Lakers

Est-ce que Bruce Brown va tenir sa promesse de ne pas privilégier l’argent cet été ? Free agent, l’arrière à tout faire des Nuggets sait que sa franchise est bloquée par le salary cap pour le prolonger, et au mieux, il peut espérer une saison à 7.8 millions de dollars. Une aubaine pour les franchises intéressées par ses services, et parmi elles, il y aurait les Lakers !

Même si Los Angeles a d’autres sujets brûlants à gérer comme les prolongations de contrat d’Austin Reaves et Rui Hachimura, le Denver Post rapporte que les dirigeants pourraient lui proposer leur « mid-level exception », soit un contrat qui débuterait avec une première année à 12 millions de dollars.

Déjà un accord avec les Nuggets ?

Véritable couteau-suisse, Bruce Brown serait précieux chez n’importe quel candidat au titre, et les Lakers ont pu le constater en playoffs après avoir été « sweepés » par les Nuggets.

Autre point fort : sa capacité à diriger le jeu. Aux Nuggets, il est le troisième à toucher le plus de ballons derrière Jamal Murray et Nikola Jokic. Au point même d’être considéré comme le meneur de la « second unit ». Un profil plus qu’intéressant pour les Lakers pour soulager LeBron James.

Sauf qu’à écouter Jamal Murray, au micro de Rémi Reverchon, la prolongation de contrat de Bruce Brown est en marche…

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.