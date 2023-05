Les Lakers ne laisseront pas filer Austin Reaves et Rui Hachimura

Au bord de l’élimination contre les Nuggets (0-3), les Lakers n’auront pas trop le temps de ruminer ce possible échec en finale de conférence, car il leur faudra vite se pencher sur leur intersaison des plus capitales, pour ne pas la rater et se renforcer en vue de la saison prochaine.

Outre les cas D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Malik Beasley ou encore Lonnie Walker IV, les dirigeants californiens devront ainsi statuer sur les dossiers Austin Reaves et Rui Hachimura, « free agents » protégés cet été. En clair, leur franchise pourra égaler n’importe quelle offre émise par une autre équipe (et qui aura été acceptée par l’un des deux joueurs, si ce n’est les deux).

À en croire les informations d’ESPN, l’heure serait d’ailleurs à l’alignement du côté de Los Angeles, puisque l’on ne veut surtout pas voir partir Austin Reaves et Rui Hachimura sans rien récupérer en retour. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui de l’intersaison 2021, quand Alex Caruso avait signé chez les Bulls…

Austin Reaves sous le régime de la « Gilbert Arenas rule »

Reste à savoir si les Lakers accepteront de conserver leurs deux jeunes (25 ans chacun) à n’importe quel prix, alors que leur cote de popularité est actuellement au plus haut, au vu des playoffs qu’ils proposent. D’un côté, Austin Reaves tourne à 16.9 points, 4.7 passes et 4.6 rebonds de moyenne en tant que titulaire (à 46% au shoot, dont 44% à 3-points, et 89% aux lancers), tandis que, de l’autre, Rui Hachimura cumule 12.3 points et 3.4 rebonds de moyenne comme remplaçant (à 59% au shoot, dont 53% à 3-points, et 87% aux lancers).

À noter que, pour re-signer Austin Reaves, les « Purple & Gold » devront vraisemblablement jongler avec les spécificités de la « Gilbert Arenas rule ». Introduite en 2005 pour aider une équipe à prolonger son « free agent » protégé qui ne dispose pas d’un contrat rookie dit traditionnel (car non-drafté ou drafté au second tour), elle contraint les franchises extérieures à ne pouvoir proposer au maximum « que » le montant de la « mid-level exception » à ce même « free agent ».

En clair, en dehors des Lakers qui pourront lui offrir le maximum, les autres équipes ne pourront lui proposer au mieux que 50.8 millions de dollars sur quatre ans, laissant Los Angeles s’aligner ou non sur cette offre.

À moins que l’une d’elles ne se décide à le surpayer à partir de la troisième année (quatrième année comprise), en lui proposant cette fois-ci le maximum au bout de deux ans. Dans ce cas-là, une franchise pourra offrir… 98.7 millions de dollars sur quatre ans à Austin Reaves, laissant les Californiens égaler ou non cette proposition !

Point historique : si cette règle se nomme ainsi, c’est évidemment en lien avec Gilbert Arenas qui, « free agent » en 2003 au sortir d’une saison où il avait explosé chez les Warriors —au point d’être nommé MIP malgré un statut de « sophomore » drafté au second tour en 2001—, s’était engagé chez les Wizards en acceptant un contrat de 60 millions de dollars sur six ans. Or, à cette époque, Golden State ne pouvait pas se permettre d’égaler cette offre trop onéreuse et, deux ans plus tard, la NBA a fait évoluer son règlement pour parer à ces explosions surprises.