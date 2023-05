Le point de vue de Gilbert Arenas sur l’affaire Ja Morant

Lorsque Ja Morant est apparu la première fois avec une arme à feu à la main, en mars dernier, c’est le premier joueur auquel on a pensé : Gilbert Arenas. All-Star confirmé et leader des Wizards à l’époque des faits, Arenas a « flingué » sa carrière en apportant des armes dans le vestiaire de Washington. Au départ, un différend avec son coéquipier Javaris Crittenton pour une histoire de dettes de poker, et la NBA frappe fort : une suspension de 50 matches !

Aujourd’hui âgé de 41 ans, l’ancien « Agent Zero » est mieux placé que quiconque pour commenter ce triste dérapage, et surtout cette récidive. Au départ, comme certains, Arenas pensait que la seconde vidéo de Morant était simplement une vieille séquence qui refaisait surface. A priori non…

« Une fois que j’ai réalisé qu’il s’agissait d’une nouvelle vidéo, il n’y avait rien d’autre à dire… Le fait de continuer à faire les mêmes choses, c’est une manière de voir à quel point on est invincible » estime l’ancien All-Star, interrogé par le New York Times.

Pour lui, les deux situations sont incomparables. « C’est différent car personnellement je n’ai pas d’ennuis dans ma vie de tous les jours. J’ai eu des problèmes sur mon lieu de travail ». Mais à l’arrivée, cet écart de conduite va laisser une trace indélébile. A jamais le nom d’Arenas est lié à ces armes déposées dans un casier du vestiaire. Il faut que Morant s’y prépare.

« On veut que la personne change de comportement, mais on ne l’accepte pas lorsqu’elle le fait »

« Je pense que cela a affecté, et je ne veux pas dire mon héritage, mais mon nom », poursuit Arenas, qui avait perdu son contrat avec adidas. « Cela l’a vraiment affecté. Je l’ai dit à l’époque, le plus décevant dans tout ça, c’est que j’ai fait 100 choses bien. J’ai fait une seule mauvaise chose et c’est ce que tout le monde se souvient. C’est ce qui fait le plus mal. »

Ce que regrette aussi Arenas, c’est qu’un changement de comportement et une punition ne changent rien. A jamais, on reste celui qui a fauté. « On balance toujours cette phrase : ‘Soyez responsables de vos actes' », conclut Arenas. « Mais est-ce que nous permettons à cette personne d’être réellement responsable de ses actes ? Quand nous voyons : ‘OK, il n’a plus jamais touché à une arme. Il n’a jamais manifesté le même comportement que celui qui consiste à vouloir être en contact avec des armes. Il n’a jamais regardé une arme ». Pourquoi alors continuer à rappeler au monde c’est ce qu’il a fait ? On veut que la personne change de comportement, mais on ne l’accepte pas lorsqu’elle le fait. »

Gilbert Arenas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 GOS 47 25 45.3 34.5 77.5 0.9 1.9 2.8 3.7 2.5 1.5 2.1 0.2 10.9 2002-03 GOS 82 35 43.1 34.8 79.1 1.2 3.5 4.7 6.3 3.2 1.5 3.5 0.2 18.3 2003-04 WAS 56 37 39.2 37.5 74.8 1.0 3.6 4.5 4.9 3.1 1.8 4.0 0.2 19.3 2004-05 WAS 80 41 43.1 36.5 81.4 1.0 3.7 4.7 5.1 3.1 1.7 3.0 0.3 25.5 2005-06 WAS 80 42 44.7 36.9 82.0 0.7 2.8 3.5 6.1 3.6 2.0 3.7 0.3 29.3 2006-07 WAS 74 40 41.8 35.1 84.4 0.8 3.7 4.6 6.0 3.4 1.9 3.2 0.2 28.5 2007-08 WAS 13 33 39.8 28.2 77.1 0.5 3.5 3.9 5.1 2.3 1.8 3.8 0.1 19.4 2008-09 WAS 2 31 26.1 28.6 75.0 0.5 4.0 4.5 10.0 2.0 0.0 0.5 0.5 13.0 2009-10 WAS 32 37 41.1 34.8 73.9 0.5 3.6 4.2 7.2 3.0 1.3 3.7 0.3 22.6 2010-11 * All Teams 70 26 36.6 29.7 78.4 0.3 2.4 2.7 3.9 2.7 1.1 2.5 0.3 10.8 2010-11 * ORL 49 22 34.4 27.5 74.4 0.3 2.1 2.4 3.2 2.3 0.9 2.2 0.2 8.0 2010-11 * WAS 21 35 39.4 32.4 83.6 0.3 3.1 3.3 5.6 3.6 1.4 3.4 0.6 17.3 2011-12 MEM 17 12 40.6 33.3 70.0 0.1 0.9 1.1 1.1 2.1 0.7 0.7 0.1 4.2 Total 553 35 42.1 35.1 80.3 0.8 3.1 3.9 5.3 3.0 1.6 3.2 0.2 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.