Les Lakers face à l’élimination et les Nuggets face à la nature humaine

Sur 149 occurrence, aucune équipe n’est jamais revenue d’un déficit de 3-0 dans l’histoire des playoffs en NBA. Autant dire que les Nuggets du duo Murray/Jokic ont neuf orteils et demi en Finals…

L’important pour Denver est désormais de ne pas se relâcher dans cette finale de conférence Ouest. Pour éviter de redonner confiance aux Lakers et de prolonger la série, avec des rencontres inutiles avant l’ultime combat.

« Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour revenir et se battre sur leur terrain », a prévenu Jamal Murray. « Nous savons que cela va arriver, et nous devons juste rester concentrés et savoir que nous pouvons le faire. »

Alors que LeBron James prévient les Lakers que c’est désormais une « série sur un match », Darvin Ham assure que « le difficile n’est pas impossible ». D’autant plus pour ce groupe qui a renversé tant de montagnes.

« Nous pouvons être éliminés lundi et rentrer à la maison, ou nous battre pour rester en vie un jour de plus. Mais avec le groupe de gars que nous avons, je sais quelle sera l’option »

« Nous sommes dos au mur depuis environ deux mois, voire plus, depuis la trade deadline », rappelle Austin Reaves. « Nous nous sommes battus, nous avons déjà connu beaucoup de combats pour arriver à cette opportunité … Nous pouvons être éliminés lundi et rentrer à la maison, ou nous battre pour rester en vie un jour de plus. Mais avec le groupe de gars que nous avons, je sais quelle sera l’option ».

LeBron James aussi tente d’éviter le découragement.

« Je ne peux pas parler pour les gars parce que je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais j’y crois toujours » a assuré le « King ». « Il est donc temps de rentrer à la maison, de commencer à faire le plein d’énergie et à débuter le traitement et la récupération afin d’être prêt pour lundi. Mon état d’esprit n’a pas changé ».

Et si les Lakers doivent éviter d’abandonner, pour sauver l’honneur et tenter de pousser vers un miracle, les Nuggets doivent de leur côté éviter le phénomène inverse, parce qu’ils ont quatre cartouches pour atteindre les Finals.

« À ce stade de la saison, et je viens de le dire aux gars, c’est dans la nature humaine de mener 3-0 et de prendre une grande respiration, de se détendre. Mais c’est là que les problèmes commencent » conclut Mike Malone.