En démonstration à Los Angeles, les Nuggets sont à une victoire des NBA Finals !

Dans le sillage d’un Jamal Murray toujours aussi incandescent, auteur de 17 points à 8/10 aux tirs dans le premier quart temps, et grâce à des Lakers maladroits (7/23 aux tirs), les Nuggets prennent facilement le contrôle du match (32-20). LeBron James commence alors à disséquer la défense de Denver, mettant Anthony Davis, Lonnie Walker et Rui Hachimura en valeur, pour relancer Los Angeles. Mais trois tirs primés de Jamal Murray gardent les Lakers à distance (51-41).

Malgré le festival de Jamal Murray, les autres Nuggets ne sont qu’à 9 sur 24 aux tirs, avec un Nikola Jokic limité à 5 points. Les Lakers en profitent alors pour recoller grâce à 15 points d’Austin Reaves et ils rentrent aux vestiaires à -3 (58-55).

Deux tirs primés de Kentavious Caldwell-Pope réveillent Denver pour entamer la deuxième mi-temps mais Anthony Davis profite des trois fautes de Jokic pour attaquer le Serbe et provoquer sa quatrième pour revenir à égalité (71-71) ! Les Nuggets stoppent l’hémorragie grâce à deux ballons perdus de Reaves et de Russell, et huit points du duo Michael Porter Jr – Kentavious Caldwell-Pope, mais les deux premiers 3-points de la série pour LeBron James gardent L.A. à -2 (84-82).

Les Nuggets signent un 13-0 fatal !

Un 3-points de Rui Hachimura pour ouvrir la dernière période donne l’avantage aux Lakers pour la première fois depuis les premières minutes du match. Les Nuggets ne paniquent pas et répondent par 7 points de Nikola Jokic défendu par le Japonais, suivi par un 13-0 grâce à trois tirs primés de Jeff Green, Bruce Brown, et Jamal Murray après un festival d’extra passe (106-94) !

Malgré un 3ème 3-points de LeBron James, Nikola Jokic enfonce le clou avec 15 points dans ce dernier quart temps pour valider une victoire convaincante des Nuggets.

Dans l’histoire des playoffs, aucune équipe n’est revenu d’un déficit de 3-0. Les hommes de Mike Malone sont à deux doigts de rejoindre leurs premières Finals de l’histoire de la franchise.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Jamal Murray sur un nuage. Dans le dur lors des trois premiers quart-temps du Game 2, il a ensuite pris feu dans le dernier quart temps, marquant 23 points à 6/7 aux tirs, et 4/5 à trois points. Le déplacement à Los Angeles ne l’a pas refroidi, bien au contraire ! Jamal Murray a démarré le match en marquant ses 5 premiers tirs pour inscrire 17 points en premier quart temps, suivi de 13 lors de la deuxième période. Que ce soit Vandrebilt, Schroeder, Russell et même LeBron James, la défense des Lakers n’a rien pu faire face au meneur canadien. Ce dernier comptait 30 des 58 points de son équipe à la pause à 65% de réussite !

— Du mieux pour les Lakers mais un gros point noir. Pour pouvoir prétendre à la victoire face à Denver, les Lakers se devaient de dominer dans la raquette et aux lancers francs, deux domaines où les Nuggets avaient fait jeu égal lors des deux premiers matchs. Pour ce Game 3, Darvin Ham avait donné la consigne de jouer à l’intérieur et d’attaquer le cercle. LeBron James et Anthony Davis ont campé poste bas pendant trois quart-temps, et les Lakers ont fini à +14 dans la raquette (52-38). Ils ont également pris 10 lancers-francs de plus que leurs adversaires, et dominé le rebond offensif. Malheureusement pour eux, leurs 12 ballons perdus ont donné 13 points à Denver, et les Nuggets, plus adroits cette nuit, ont gagné la bataille des possessions pour faire la différence.

— Nikola Jokic se réveille au meilleur moment. Transparent en première mi-temps face à la bonne défense des Lakers, le Serbe n’avait pris qu’un tir au cercle et était à 1/5 dans la raquette avant de rentrer aux vestiaires. Il ne comptait également que 4 passes décisives et 2 rebonds, bien loin de son standard habituel. Il a écopé de sa quatrième faute après quatre minutes de jeu en troisième quart temps mais ses coéquipiers ont limité la casse, lui permettant de revenir en jeu dans la dernière période avec Denver à +2. Le double MVP a alors sorti le grand jeu. Alors qu’il n’avait pas marqué le moindre panier dans les deux derniers quart-temps de cette série, Nikola Jokic a puni Hachimura, orphelin d’Anthony Davis, pour débuter la période avant de tuer la défense des Lakers à coup de pick & roll inversé avec Jamal Murray. Il a terminé le dernier quart-temps avec 15 points à 5/7 aux tirs, dont 3/3 au cercle et 4/5 dans la raquette, pour mettre le couvercle sur la victoire de son équipe.

TOPS/FLOPS

✅ Jamal Murray. Le meneur a marqué 30 de ses 37 points en première mi-temps. C’est son troisième match de suite à plus de 30 points ! Il a également ajouté 7 rebonds et distribué 6 passes décisives. Les Lakers n’ont aucune réponse pour le Canadien !

✅ Kentavious Caldwell-Pope – Bruce Brown – Michael Porter Jr. Avec Jokic sur le banc en troisième quart-temps et un Murray muet, les trois joueurs ont été déterminants pour garder Denver devant. KCP a terminé avec 17 points à 4/7 à 3-points. Brown a lui fini avec 15 points, 5 rebonds et 5 passes. Et MPJ a ajouté 14 points, 10 rebonds, 6 passes et 4 tirs primés !

✅ LeBron James – Austin Reaves. Le « King » a commencé le match en allant se poser poste bas pour forcer la défense des Nuggets à réagir. C’est comme ça qu’il a pu délivrer 12 passes décisives. Il a également ajouté 23 points et pris 7 rebonds. Reaves continue ses playoffs de rêve avec 23 points à 7/10 aux tirs, 7 rebonds, et 5 passes).

✅ ⛔ Nikola Jokic. Après trois quart-temps moribonds, le Joker s’est réveillé dans les douze dernières minutes, comme Jamal Murray lors du Game 2, pour y marquer 15 de ses 24 points. Il a également distribué 8 passes décisives et pris 6 rebonds et a dominé Anthony Davis pour mener son équipe à la victoire.

✅ ⛔ Anthony Davis. Il a terminé avec un double-double monstrueux (28 points et 18 rebonds) ! Il a notamment permis à son équipe de revenir au score en troisième quart-temps grâce à ses 11 points. Mais il a été transparent dans les douze dernières minutes, dominé par Nikola Jokic.

⛔ D’Angelo Russell. Le meneur continue son chemin de croix dans cette finale de conférence. Cette nuit il n’a joué que 20 minutes, le temps pour lui de rater 7 de ses 8 tirs et de perdre 3 ballons. Il est à -53 sur l’ensemble de la série et il serait logique de voir Darvin Ham lui préférer Dennis Schroeder pour débuter le Game 4.

LA SUITE

Game 4 à Los Angeles dans la nuit de lundi à mardi (02h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.