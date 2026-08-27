Jonathan Kuminga a choisi les Wolves !

Quelle intersaison pour les Wolves ! Après avoir réussi à attirer LaMelo Ball et remodelé leur raquette, la franchise de Minneapolis va mettre la main sur Jonathan Kuminga, l’un des derniers gros dossiers de ce mercato estival.

L’ancien ailier des Warriors et des Hawks va s’engager pour 12,4 millions de dollars sur deux ans, avec une « player option » sur sa deuxième année de contrat. Un bail très court qui va lui permettre de retrouver rapidement le marché s’il parvient à se relancer dans le Minnesota.

Avant de pouvoir finaliser l’opération, les Wolves doivent toutefois encore dégager du salaire afin de rester sous le « second apron », puisqu’ils vont utiliser leur « taxpayer mid-level exception », d’environ 6,1 millions de dollars, pour recruter Jonathan Kuminga. Josh Green fait partie des principaux candidats à un départ, via un transfert ou éventuellement un « waive-and-stretch », dont la date limite est fixée à samedi.

Plus de 36 millions de dollars refusés aux Lakers ?

C’est en tout cas la fin d’un nouveau feuilleton pour Jonathan Kuminga, qui a choisi Minnesota au détriment des Lakers, tandis que les Bulls et les Blazers avaient également manifesté leur intérêt.

Et le choix est notable puisque, selon ESPN, les Lakers lui proposaient plus de 12 millions de dollars par saison pendant trois ans. Soit une garantie financière potentiellement supérieure à 36 millions de dollars. Kuminga a préféré gagner nettement moins dans l’immédiat afin de conserver davantage de contrôle sur son avenir et de pouvoir revenir rapidement sur le marché.

Minnesota avait d’ailleurs mis les petits plats dans les grands pour le convaincre. Anthony Edwards s’est ainsi personnellement impliqué dans le recrutement, tandis que le président Tim Connelly s’est rendu à Miami au début du mois pour un entretien de quatre heures avec le joueur. Jonathan Kuminga avait également eu des discussions jugées positives avec Chris Finch sur son futur rôle.

Un échec de plus pour les Lakers

C’est en revanche un nouvel échec pour les Lakers, qui semblaient pourtant un temps en pole position. Son arrivée aurait notamment permis de compenser, sur les ailes, le départ de LeBron James pour Philadelphie.

Lorsque Atlanta avait refusé d’activer sa « team option » à 24,3 millions de dollars, Los Angeles avait rapidement pris position. Rob Pelinka était entré en contact avec le GM des Hawks Onsi Saleh afin d’évoquer un potentiel « sign-and-trade ». Mais les différentes parties n’étaient jamais parvenues à trouver un montage satisfaisant.

Minnesota a finalement su profiter de l’ouverture, en offrant à Jonathan Kuminga ce qu’il recherchait avant tout : un rôle important et la possibilité de reprendre rapidement le contrôle de sa carrière.

À 23 ans, l’ancien 7e choix de la Draft 2021 devrait ainsi intégrer directement le cinq majeur de Chris Finch. Sur le papier, celui-ci aura fière allure avec LaMelo Ball, Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Rudy Gobert.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.