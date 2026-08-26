Jonathan Kuminga entre les Lakers et les Wolves

Le feuilleton Jonathan Kuminga semble enfin approcher de son dénouement. Près de deux mois après que les Hawks ont renoncé à leur « team option » de 24,3 millions de dollars, l’ancien Warrior n’aurait plus que deux options pour poursuivre sa carrière. Arrivé en Géorgie en février en échange de Kristaps Porzingis, il n’y aura finalement disputé que 16 matchs de saison régulière, pour 12,3 points et 5,3 rebonds de moyenne.

Selon Jake Fischer, cela « se joue entre Minnesota et Los Angeles ». L’insider ajoute que Jonathan Kuminga « semble préférer rejoindre les Lakers », même si aucun accord n’est encore imminent.

Ce n’est pas vraiment une surprise puisque les Lakers suivent le Congolais depuis plusieurs mois et avaient déjà discuté d’un possible « sign-and-trade » avec Atlanta. Los Angeles lui proposerait surtout un rôle important, potentiellement comme titulaire, dans le nouvel effectif construit autour de Luka Doncic.

Un casse-tête financier pour les deux équipes

Reste à trouver comment le faire venir. En l’état, les Lakers comme les Wolves ne peuvent lui proposer qu’un contrat minimum sans effectuer une autre opération. Minnesota dispose certes de sa « taxpayer mid-level exception », d’environ 6 millions de dollars, mais son utilisation déclencherait un « hard cap » au niveau du second apron. Or, les Wolves ne disposent que d’environ 4,5 millions de marge sous cette limite.

Pour obtenir davantage, Jonathan Kuminga aurait donc besoin d’un « sign-and-trade » avec les Hawks, qui possèdent toujours les droits nécessaires pour faciliter l’opération. Mais Atlanta se trouve désormais à seulement 3,8 millions de dollars de la luxury tax et ne souhaite pas récupérer du salaire supplémentaire…

Un montage à trois équipes pourrait ainsi être nécessaire. D’après RealGM, les Lakers pourraient notamment devoir convaincre une troisième franchise d’absorber un contrat comme celui de Jarred Vanderbilt ou Dalton Knecht.

Après un premier été 2025 déjà interminable avec Golden State, Jonathan Kuminga se retrouve donc de nouveau au cœur d’un feuilleton contractuel. Mais cette fois, le choix paraît considérablement réduit : les Wolves ou les Lakers.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.