Bennedict Mathurin entre les Pelicans et les Clippers ?

La situation de Bennedict Mathurin pourrait enfin se débloquer puisque le Canadien aurait désormais deux options principales : rester aux Clippers ou rejoindre les Pelicans via un « sign-and-trade ».

Selon Jake Fischer, New Orleans resterait la franchise la plus agressive sur le dossier, ce qui laisse entendre que les Bucks et les Bulls ont abandonné cette piste. Très calmes pendant cette intersaison, les Pelicans voient en Bennedict Mathurin un profil capable d’apporter des points supplémentaires autour de Zion Williamson, Dejounte Murray et Trey Murphy III.

Reste à savoir ce que les Clippers réclameraient en échange de leur joker offensif, arrivé des Pacers en février.

Un passage convaincant aux Clippers

Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé pour un transfert vers la Louisiane, Bennedict Mathurin pourrait accepter la « qualifying offer » des Clippers et revenir à Los Angeles pour une saison supplémentaire, avant de devenir free agent non protégé l’été prochain. Comme d’autres avant lui, Bennedict Mathurin ferait alors le pari de miser sur lui-même, avec le risque pour les Clippers de le voir partir sans contrepartie en 2027.

Arrivé à Los Angeles dans l’échange autour d’Ivica Zubac, il avait confirmé ses qualités de scoreur avec 17,4 points de moyenne. Mais ses performances n’ont pas suffi à pousser ses dirigeants à lui offrir le contrat longue durée qu’il espérait, tandis qu’aucune autre franchise n’est jusqu’ici passée concrètement à l’offensive.

Les Pelicans sont donc sa principale porte de sortie. À défaut d’accord entre les deux franchises, le Canadien pourrait prolonger son séjour aux Clippers pour une saison, avant de tester pleinement le marché à l’été 2027.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.7 0.6 2.3 0.1 17.8 2025-26 LAC 26 28:02 42.6 20.7 85.8 1.3 4.2 5.5 2.5 2.3 1.0 2.1 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.