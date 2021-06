La légendaire campagne de playoffs de Kawhi Leonard en 2019

Ils ne sont que trois, dans toute l’histoire NBA, à avoir inscrit plus de 725 points sur une seule campagne de playoffs : Michael Jordan (759 en 1992), LeBron James (748 en 2018) et Kawhi Leonard (732 en 2019). Trois parcours mémorables pour chacun, ponctuées du doublé « titre de champion + MVP des Finals » pour « His Airness » et « The Claw ».

Justement considéré par beaucoup comme la version la plus proche de Michael Jordan, Kawhi Leonard (30 ans aujourd’hui) ne l’a jamais mieux prouvé que lors de ses playoffs 2019 avec les Raptors. Car avec ses 30.5 points, 9.1 rebonds, 3.9 passes et 1.7 interception de moyenne, à 49% aux tirs, 38% à 3-points et 88% aux lancers-francs, en 39 minutes et sur 24 matchs, le 15e choix de la Draft 2011 a effectivement marché sur ses défenseurs, tour après tour, comme « MJ » en son temps.

Permettant, surtout, à Toronto de remonter des handicaps de 0-1 au premier tour, de 1-2 en demi-finale de conférence puis de 0-2 en finale de conférence. Avant de triompher face aux Warriors de Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green, certes diminués dans cette série, lors des Finals.

Dans le détail, cela donne ainsi des moyennes de…

27.8 points, 6.6 rebonds et 3.0 passes, à 56% aux tirs, 54% à 3-points et 89% aux lancers, au premier tour face au Magic (4-1).

34.7 points, 9.9 rebonds et 4.0 passes, à 53% aux tirs, 33% à 3-points et 86% aux lancers, en demi-finale de conférence face aux Sixers (4-3).

29.8 points, 9.5 rebonds, 4.3 passes et 2.2 interceptions, à 44% aux tirs, 34% à 3-points et 89% aux lancers, en finale de conférence face aux Bucks (4-2).

28.5 points, 9.8 rebonds, 4.2 passes et 2.0 interceptions, à 43% aux tirs, 36% à 3-points et 91% aux lancers, lors des Finals face aux Warriors (4-2).

Une épopée sans lendemain mais inoubliable

Mais plus que les statistiques, c’est l’impression visuelle dégagée par Kawhi Leonard qui a frappé bon nombre d’observateurs, cette année-là. Celle d’un joueur au sommet de son jeu, au top de sa forme physiquement, sûr de sa force et capable de scorer sur n’importe qui, sans faire preuve de déchet, tout en étant particulièrement impactant défensivement.

Et comment parler de cette campagne de playoffs 2019 sans mentionner cette fabuleuse action de « The Claw » contre Philadelphie ? Dans le Game 7, pour envoyer sa franchise en finale de conférence, sur un « buzzer-beater » de légende, après de multiples rebonds sur le cercle. Au grand dam de Joel Embiid…

Il fallait donc bien ça aux Raptors de Kyle Lowry, Pascal Siakam, Marc Gasol, Serge Ibaka, Danny Green, Fred VanVleet ou encore Norman Powell pour décrocher le premier trophée Larry O’Brien de leur jeune histoire. Eux qui ont vu le jour en 1995, sans trop connaître de succès, malgré les présences successives de Vince Carter, Chris Bosh et DeMar DeRozan.

Quant à Kawhi Leonard, arrivé au Canada dans la confusion après son imbroglio avec les Spurs, il a ainsi fait de sa seule saison passée à Toronto une formidable aventure, avant de finalement rejoindre les Clippers lors de la « free agency » 2019. Laissant aux fans canadiens des souvenirs inoubliables, avec néanmoins une pointe d’amertume, se demandant ce qu’il serait advenu de ce groupe, si le double MVP des Finals (2014, 2019) était resté un peu plus longtemps dans l’Ontario…