Kawhi Leonard à l’amende, les Clippers très lourdement punis !

Après près d’un an d’enquête, la NBA a tranché dans l’affaire Kawhi Leonard. La ligue a annoncé que l’ailier et les Clippers avaient bien enfreint les règles afin de contourner le « salary cap », au terme de l’enquête indépendante menée par le cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Selon le communiqué de la NBA, les Clippers ont mis Kawhi Leonard en relation avec quatre entreprises partenaires – Aspiration, Boingo Wireless, Daktronics et Lockton Insurance – pour lui procurer des revenus bonus. Los Angeles aurait facilité ces contrats et pris en charge certaines dépenses personnelles du joueur et de son entourage.

L’affaire avait éclaté autour d’un contrat publicitaire de 28 millions de dollars signé avec Aspiration. La ligue reproche aussi à Dennis Robertson, l’oncle et ancien représentant du joueur, d’avoir fait pression sur les Clippers pour obtenir ces opportunités financières. Parce qu’il agissait en son nom, Kawhi Leonard est lui aussi considéré comme responsable et devra verser 700 000 dollars à la NBA.

« Sans connaissance d’une quelconque intention de contourner le salary cap »

Désormais représenté par Harrison Gaines, Kawhi Leonard a rapidement réagi.

« L’intégrité et le respect de ce sport sont fondamentaux pour moi », assure-t-il. « J’assume pleinement la responsabilité des erreurs de jugement commises par des personnes de mon entourage et je regrette la distraction que cette situation a causée aux fans et à ma famille. »

Mais le double MVP des Finals affirme n’avoir jamais eu connaissance d’une manœuvre frauduleuse.

« J’ai signé mon contrat avec les Clippers ainsi que les accords en question de bonne foi, pleinement déterminé à respecter mes obligations et sans avoir connaissance d’une quelconque intention, de la part de qui que ce soit, de contourner le salary cap. »

Dans les sanctions annoncées, Kawhi Leonard n’est donc ni suspendu ni privé de son contrat, deux menaces qui planaient sur son retour à Toronto.

Cinq premiers tours de Draft perdus pour les Clippers

Les conséquences sont autrement plus lourdes pour son ancienne franchise. La NBA retire aux Clippers cinq premiers tours de Draft, de 2029 à 2033, et leur inflige une amende de 30 millions de dollars. Steve Ballmer et Gillian Zucker sont suspendus un an, Lawrence Frank six mois.

Dennis Robertson est interdit pendant cinq ans de toute activité auprès d’une franchise NBA au nom d’un joueur, tandis que les Clippers seront placés sous surveillance de la ligue pendant cinq ans.

Adam Silver dénonce des « violations flagrantes » et des « défaillances institutionnelles et de leadership », estimant que « la sévérité des sanctions reflète la gravité des violations ».

De leur côté, les Clippers refusent catégoriquement les conclusions de la NBA. Dans un communiqué publié dans la foulée de l’annonce des sanctions, la franchise accuse même la ligue d’avoir mené une enquête à charge.

Les Clippers dénoncent une enquête « fortement biaisée »

« Nous rejetons vigoureusement les conclusions de la NBA, qui sont le résultat d’une enquête fortement biaisée cherchant à justifier un récit prédéterminé plutôt que les faits et les preuves », réagit la franchise.

Los Angeles va plus loin en assurant que le discours tenu par la NBA tout au long de l’enquête ne correspond pas aux conclusions finalement rendues publiques.

« Ce que la ligue nous a dit en privé diffère de ce qu’elle a annoncé publiquement aujourd’hui, et elle ne s’est pas elle-même tenue au niveau des standards que le Commissioner Silver avait fixés au début de cette enquête afin de garantir son équité et son exactitude. »

Après avoir « pleinement coopéré et de bonne foi » pendant un an, les Clippers promettent désormais de se battre « tout aussi durement pour démontrer [leur] innocence ». « Nous avons l’intention de contester vigoureusement ces conclusions et ces sanctions par toutes les voies à notre disposition et nous attendons avec impatience un processus d’arbitrage éthique et impartial », conclut leur communiqué.

Pour contester, les Clippers devront aller devant la justice

Problème pour la franchise : les décisions rendues par la NBA sont définitives. Aucun processus formel d’appel ou d’arbitrage auprès de la ligue n’est prévu pour permettre aux Clippers de faire annuler les sanctions.

S’ils veulent véritablement poursuivre leur combat, Steve Ballmer et ses dirigeants devront donc sortir du cadre de la NBA et saisir la justice. Une éventuelle bataille judiciaire constituerait alors un nouveau chapitre dans un dossier déjà particulièrement explosif.

Pour Kawhi Leonard, cette décision va en revanche débloquer son retour à Toronto. L’échange conclu fin juin avait été mis en attente, les Raptors refusant d’assumer le risque d’une éventuelle suspension ou annulation du contrat.

« Alors que je retourne à Toronto, je me concentre sur ce que je peux contrôler, refermer ce chapitre et avancer sur une page blanche », conclut Kawhi Leonard.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.