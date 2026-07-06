Les négociations pour la prolongation de Kawhi Leonard à Toronto vont commencer

Parce qu’il connaît la franchise et ses dirigeants, qu’il aime la ville de Toronto et parce que les Raptors, avec lui, deviennent des candidats crédibles à la finale de conférence à l’Est, Kawhi Leonard avait clairement annoncé que, s’il quittait les Clippers, il ne prolongerait ensuite l’aventure qu’avec les Canadiens.

C’est pourquoi certaines franchises, comme Minnesota ou Detroit, n’ont pas tenté leur chance avec le MVP des Finals 2014 et 2019, sachant qu’il partirait dès la fin de son contrat actuel, en 2027.

Maintenant que le transfert et le retour sont actés pour celui qui a guidé Toronto vers le seul titre de son histoire, en 2019, on peut passer à la fameuse prolongation. Pour cela, ESPN indique que Kawhi Leonard a engagé un nouvel agent.

C’est Harrison Gaines de SLASH Sports qui négociera désormais avec les Raptors, et non plus Mitch Frankel ni l’oncle du joueur, Dennis Robertson, aux méthodes et demandes étranges et qui fut également entendu dans l’affaire du « contrat caché » de son neveu à Los Angeles.

Une fois que le transfert sera officiel, les discussions entre l’agent du joueur (proche de « The Klaw » depuis un an) et Toronto commenceront, soit dès cette semaine. Le double champion NBA est éligible à une prolongation de deux ans et 123.7 millions de dollars et, à 35 ans, il n’est pas à exclure qu’il finisse sa carrière au Canada, précisent nos confrères.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.