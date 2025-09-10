Les folles demandes du camp Kawhi Leonard lors de la free agency de 2019 refont surface

« Uncle Dennis » est devenu un personnage controversé dans l'univers NBA, car les histoires rocambolesques autour de Dennis Robertson, l'oncle de Kawhi Leonard, se sont multipliées.

Son rôle lors du divorce entre l'ailier et les Spurs avait ainsi déjà beaucoup fait parler, mais ce sont ses demandes lors de la « free agency » de 2019 qui ont le plus secoué la Grande Ligue. Rapidement, la NBA avait ainsi appris que « Uncle Dennis » avait réclamé aux équipes intéressées par son neveu des parts dans la franchise, un avion privé utilisable à tout moment, une maison et un montant de contrats publicitaires garanti !

Des demandes illégales qui avaient fait tiquer les Lakers et les Raptors, poussant la NBA à lancer une enquête pour savoir si les Clippers n'avaient pas cédé à ces exigences afin de récupérer « The Klaw ». Et si aucune preuve n'avait été trouvée, Adam Silver avait tout de même durci les règles sur le « tampering », poussant même jusqu'à exiger à pouvoir obtenir toutes les communications entre les dirigeants et les agents des joueurs pendant un an.

Et après la découverte de l'étrange « contrat caché » de Kawhi Leonard avec Aspiration, un sponsor des Clippers qui était prêt à payer l'ailier sans aucune contrepartie, les demandes de Dennis Robertson refont surface.

Un « contrat caché » également réclamé aux Raptors ?

Le Toronto Star est ainsi revenu sur les demandes du camp de « The Klaw », qui trouvent forcément un écho particulier. D'après les informations du journal canadien, Kawhi Leonard réclamait ainsi l'arrivée de Paul George à ses côtés pour rester aux Raptors, mais également des parts dans des franchises gérées par MLSE, la société qui contrôle le club canadien, comme les Toronto Maple Leafs, en hockey sur glace.

Des demandes illégales mais le plus troublant, c'est que Dennis Robertson aurait réclamé entre 10 et 15 millions de dollars de revenus publicitaires supplémentaires garantis pour son neveu. Toronto était prêt à présenter Kawhi Leonard à des sponsors qui auraient adoré en faire leur égérie, surtout après sa campagne de playoffs et le titre de 2019, mais le camp du joueur aurait précisé que ce salaire supplémentaire ne devait pas être lié à un travail effectif.

MLSE aurait alors compris que le camp de Kawhi Leonard réclamait en fait un bonus caché, et aurait rejeté cette demande. De quoi particulièrement agacer Larry Tanenbaum, le propriétaire des Raptors, qui avait poussé Adam Silver à enquêter sur ces requêtes, convaincu que les Clippers avaient de leur côté fini par les accepter.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 ☆ SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 ☆ SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 ☆ TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 ☆ LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 ☆ LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 ☆ LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 32 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.