Les folles demandes de l’oncle de Kawhi Leonard refont surface

Sous le feu des critiques pendant les mois de tension avec les Spurs, puis son transfert, l’oncle de Kawhi Leonard revient sous le feu des projecteurs à la faveur d’un article de The Athletic sur les négociations de l’été dernier.

Il faut dire que les détails sont assez incroyables. Car si on savait que « The Klaw » et son entourage avaient négocié serré, forçant l’arrivée de Paul George à ses côtés à Los Angeles, il apparaît que Dennis Robertson, l’oncle du MVP des dernières Finals, était particulièrement gourmand.

Il réclamait ainsi des parts dans la franchise, un avion privé utilisable à tout moment, une maison et un montant de contrats publicitaires garanti pour son neveu ! Des demandes illégales qui ont fait tiquer les Lakers et les Raptors car même s’il n’est pas rare que des superstars fassent embaucher des proches par les franchises, et obtiennent quelques avantages en nature, on est largement au-delà de ce cadre.

Comme les mêmes demandes ont été faites aux Lakers et aux Raptors, la NBA en a eu vent et a lancé une enquête pour savoir si les Clippers n’avaient pas cédé. Et si aucune preuve n’a été trouvée, Adam Silver était suffisamment énervé pour immédiatement durcir les règles concernant le « tampering », poussant même jusqu’à demander à pouvoir obtenir toutes les communications entre les dirigeants et les représentants des joueurs pendant un an.

Pour le patron de la ligue, c’est une façon de taper du poing sur la table en rappelant à tout le monde, et à Dennis Robertson en particulier, qu’il y a un cadre de négociations à respecter lors de la free agency.