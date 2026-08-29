Les Wolves échangent déjà Josh Green au Jazz

On savait que les Wolves cherchaient à faire des économies depuis l’arrivée de Jonathan Kuminga, et que Josh Green serait coupé ou transféré, et selon ESPN, les Wolves ont décidé de l’envoyer, avec de l’argent, au Jazz, en échange de Cody Williams et John Konchar.

C’est donc un passage particulièrement bref dans le Minnesota pour Josh Green. L’arrière/ailier australien avait rejoint les Wolves au mois de juillet, en provenance de Charlotte, dans l’échange à quatre équipes qui avait notamment permis à Minnesota de récupérer LaMelo Ball.

Sans même avoir disputé une rencontre officielle avec sa nouvelle équipe, et alors qu’il s’était rendu à Paris pour préparer la saison avec Rudy Gobert et ses ex nouveaux coéquipiers, le voilà déjà reparti. Pour le Jazz, l’opération permet ainsi de récupérer un joueur de 25 ans capable d’évoluer sur les postes 2 et 3, et qui peut apporter son énergie et sa défense sur les lignes extérieures.

Minnesota tente le pari Cody Williams

De son côté, Minnesota récupère surtout Cody Williams, 10e choix de la Draft 2024. Le petit frère de Jalen Williams n’est pas parvenu à véritablement s’imposer durant ses deux premières saisons dans l’Utah, et le Jazz semblait déjà s’interroger sur son avenir.

À seulement 21 ans, l’ancien de Colorado reste un pari intéressant pour les Wolves, qui vont tenter de relancer cet ailier de 2m03 au sein d’un effectif profondément remanié cet été autour d’Anthony Edwards et LaMelo Ball.

Minnesota récupère également John Konchar, vétéran de 30 ans arrivé à Utah en février dernier en provenance de Memphis. Selon ESPN, il devrait être coupé et son salaire étalé sur plusieurs saisons avec la «stretch provision».