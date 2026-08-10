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Autour de Rudy Gobert, les Wolves sont bien réunis à Paris

Publié le 10/08/2026 à 8:51 Twitter Facebook

NBA – Comme prévu, la quasi-totalité de l’effectif de Minnesota est présente dans la capitale française.

Pour répondre à l’invitation de Rudy Gobert, lui confirmer l’importance qu’il possède dans le groupe et aussi se retrouver ensemble dans une belle ville pour travailler, Anthony Edwards et LaMelo Ball avaient pour projet de réunir les Wolves à Paris. C’est fait puisque le pivot français a publié une photo de l’effectif devant la tour Eiffel.

Avec 14 joueurs dessus, on peut y voir la quasi-totalité des Wolves, parmi lesquels les Français Rudy Gobert et Joan Beringer évidemment, puis Anthony Edwards, LaMelo Ball, mais aussi Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu, ou même Trey Lyles, recrue estivale de la franchise.

Il ne manque que Bones Hyland, qui travaille peut-être actuellement avec le nouvel assistant coach Will Barton, et Donte DiVincenzo, qui s’est blessé au tendon d’Achille en playoffs.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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