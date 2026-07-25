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Anthony Edwards et LaMelo Ball veulent réunir les Wolves à Paris

Publié le 25/07/2026 à 10:54 Twitter Facebook

NBA – Les deux All-Stars travaillent à l’organisation d’un rassemblement en France afin de s’entraîner avec Rudy Gobert et de créer rapidement des automatismes.

Anthony Edwards et Rudy GobertLe nouveau « backcourt » des Timberwolves n’attendra peut-être pas le « training camp » pour apprendre à fonctionner ensemble. D’après notre confrère Jon Krawczynski, Anthony Edwards et LaMelo Ball souhaitent en effet réunir leurs coéquipiers à Paris, autour de Rudy Gobert.

« Je sais qu’ils discutent déjà de réunir toute l’équipe et d’aller à Paris pour s’entraîner avec Rudy Gobert », explique le journaliste de The Athletic. « Anthony prend beaucoup d’initiatives. Tous les deux insistent pour donner le ton, mettre tout le monde dans la bonne direction et créer une alchimie bien avant le début du camp. »

Arrivé de Charlotte cet été, LaMelo Ball doit former avec Anthony Edwards l’une des lignes arrière les plus spectaculaires de NBA. Les Wolves comptent ainsi sur leur complémentarité pour transformer le talent en résultats, mais aussi pour fédérer un effectif profondément remanié.

Le choix de Paris n’est pas anodin. « Le fait de monter dans un avion, de traverser l’océan et de venir dans sa ville pour travailler avec lui aura beaucoup d’importance pour Rudy », poursuit Jon Krawczynski. « C’est aussi reconnaître qu’ils comprennent à quel point Rudy est essentiel à leurs chances. »

Une attention qui devrait plaire au Français, sur lequel les Wolves continuent de beaucoup s’appuyer. Avant même leur premier match commun, Edwards et Ball veulent ainsi placer le collectif au cœur de leur nouvelle aventure.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 2.9 1.4 0.8 1.9 28.8
Julius Randle 79 33:02 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.7 1.1 0.2 2.8 21.1
Jaden Mcdaniels 73 31:44 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 1.8 1.1 1.0 3.3 14.8
Ayo Dosunmu 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 1.5 1.0 0.3 2.2 14.4
Naz Reid 77 26:04 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 1.6 1.0 1.0 2.5 13.6
Donte Divincenzo 82 30:25 40.6 37.9 74.3 0.8 3.3 4.1 3.8 1.4 1.3 0.4 2.4 12.2
Rudy Gobert 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 1.4 0.8 1.6 2.6 10.9
Bones Hyland 71 16:35 45.3 38.8 78.0 0.3 1.5 1.8 2.6 1.0 0.6 0.2 1.7 8.5
Terrence Shannon Jr. 43 12:31 45.0 40.8 80.0 0.2 0.9 1.1 0.9 0.6 0.3 0.0 1.2 5.6
Kyle Anderson 19 19:06 47.3 0.0 77.3 1.1 2.6 3.7 3.3 0.8 0.8 0.6 2.0 4.6
Zyon Pullin 5 8:36 69.2 33.3 100.0 0.2 0.4 0.6 1.8 0.6 0.2 0.0 1.2 4.6
Mike Conley 54 18:21 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 0.6 0.6 0.3 1.6 4.5
Jaylen Clark 68 13:04 43.4 32.7 65.7 0.8 1.0 1.8 0.6 0.3 0.7 0.1 1.3 4.0
Joan Beringer 40 7:51 66.3 0 70.3 1.1 1.2 2.3 0.3 0.3 0.2 0.7 1.2 3.9
Rob Dillingham 35 9:19 33.3 36.4 75.0 0.1 1.0 1.2 1.7 1.0 0.5 0.1 1.0 3.5
Enrique Freeman 4 9:15 50.0 50.0 75.0 0.5 2.0 2.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 3.3
Julian Phillips 13 7:14 42.4 25.0 75.0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 0.8 3.2
Rocco Zikarsky 5 7:12 62.5 0 100.0 0.4 2.4 2.8 0.4 0.2 0.0 1.0 0.6 2.8
Leonard Miller 19 5:00 54.5 8.3 63.6 0.4 0.9 1.3 0.3 0.5 0.2 0.0 0.6 2.3
Johnny Juzang 21 4:11 42.1 25.0 62.5 0.2 0.6 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 2.0
Joe Ingles 27 5:40 59.3 43.8 100.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.5 0.3 0.1 0.3 1.5

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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