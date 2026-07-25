Anthony Edwards et LaMelo Ball veulent réunir les Wolves à Paris

Le nouveau « backcourt » des Timberwolves n’attendra peut-être pas le « training camp » pour apprendre à fonctionner ensemble. D’après notre confrère Jon Krawczynski, Anthony Edwards et LaMelo Ball souhaitent en effet réunir leurs coéquipiers à Paris, autour de Rudy Gobert.

« Je sais qu’ils discutent déjà de réunir toute l’équipe et d’aller à Paris pour s’entraîner avec Rudy Gobert », explique le journaliste de The Athletic. « Anthony prend beaucoup d’initiatives. Tous les deux insistent pour donner le ton, mettre tout le monde dans la bonne direction et créer une alchimie bien avant le début du camp. »

Arrivé de Charlotte cet été, LaMelo Ball doit former avec Anthony Edwards l’une des lignes arrière les plus spectaculaires de NBA. Les Wolves comptent ainsi sur leur complémentarité pour transformer le talent en résultats, mais aussi pour fédérer un effectif profondément remanié.

Le choix de Paris n’est pas anodin. « Le fait de monter dans un avion, de traverser l’océan et de venir dans sa ville pour travailler avec lui aura beaucoup d’importance pour Rudy », poursuit Jon Krawczynski. « C’est aussi reconnaître qu’ils comprennent à quel point Rudy est essentiel à leurs chances. »

Une attention qui devrait plaire au Français, sur lequel les Wolves continuent de beaucoup s’appuyer. Avant même leur premier match commun, Edwards et Ball veulent ainsi placer le collectif au cœur de leur nouvelle aventure.