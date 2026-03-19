Les Wolves ont insisté sur Rudy Gobert

Face au Jazz, les Wolves se sont tranquillement imposés 147 à 111 malgré l’absence d’Anthony Edwards. Et Rudy Gobert a pu profiter de cette orgie offensive pour briller, le Français terminant la partie avec 21 points à 9/12 au tir.

« Il s’agit simplement de prendre la bonne décision », explique Rudy Gobert sur cette performance. « J’étais ouvert et j’ai pu marquer ou trouver mes coéquipiers. C’est le type de basket qui nous permet de gagner des matchs parce que vous ne savez jamais qui va avoir un tir. »

Dès le début de la partie, Rudy Gobert est ainsi cherché par ses coéquipiers. Même si, à plusieurs reprises, les joueurs de Chris Finch ont perdu des ballons en tentant de trouver leur intérieur. De son côté, le Français a également lâché trois possessions.

« Ils savent très bien qu’ils n’auront aucune compassion de ma part », souligne Chris Finch. « Si Rudy n’arrive pas à attraper une passe – cela arrive parfois – je dis à ses partenaires de continuer à le chercher. Je suis prêt à accepter quelques pertes de balle si on essaie de faire le bon choix. »

La défense de Rudy Gobert pour donner le ton

Effectivement, ces pertes de balle ont été minimes. Dans la majorité des cas, Rudy Gobert a été trouvé, notamment par Jaden McDaniels qui l’a envoyé au alley-oop dans le troisième quart-temps.

Toutefois, Rudy Gobert n’a pas pesé uniquement grâce à ses points, puisqu’il s’est aussi imposé aux rebonds avec 12 prises. Défensivement, il a aussi apporté deux contres, dont un qui a permis à Bones Hyland de partir en contre-attaque et de trouver Jaden McDaniels sur un alley-oop.

« Nous avons été agressifs offensivement et nous les avons perturbés grâce à notre défense », souligne Rudy Gobert. « Quand nous faisons ça, cela touche toute l’équipe sans aucun doute. C’est ce qui nous a permis de donner le ton d’entrée de jeu. »

Avec cette victoire et les défaites de Houston et de Denver, Minnesota conforte sa quatrième place à l’Ouest. Désormais, les Wolves (43-27) ont deux victoires de plus que les Rockets (41-27) classés juste derrière eux.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 67 31:27 70.5 0.0 51.8 3.9 7.5 11.4 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.