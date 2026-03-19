Méconnaissables, les Nuggets tombent sous les griffes des Grizzlies

À un mois du démarrage des playoffs, voilà le genre d’accident qui fait tache. Les Nuggets, qui évoluaient en « back-to-back » et sans Aaron Gordon, n’ont pas été en mesure de s’imposer sur le parquet des Grizzlies, qui restaient pourtant sur huit revers de suite. Et qui ont plus intérêt à perdre qu’à gagner pour optimiser leurs chances à la Draft.

Pourtant bien soutenu par ses lieutenants, Christian Braun (26 points), Cam Johnson (20 points) et Jamal Murray (19 points et 12 passes), Nikola Jokic a encore rempli la feuille de statistiques (29 points, 14 rebonds et 9 passes). Mais y compris une colonne moins glorieuse : les ballons perdus puisque le pivot en a perdus 10.

Ces déchets sont l’une des principales explications à cette défaite alors que les visiteurs ont été plus adroits dans l’ensemble. Mais ces derniers ont eu beaucoup de mal à contenir l’énergie d’un paquet de soldats d’en face, à commencer par Ty Jerome, encore très inspiré (21 points, 9 rebonds et 9 passes). Ou un Olivier-Maxence Prosper très efficace (19 points), sans oublier un Taylor Hendricks beaucoup moins heureux au tir, mais hyper actif en défense (6 interceptions, 3 contres), notamment devant le « Joker ».

Taylor Hendricks se montre devant Nikola Jokic

Après une première période terminée sur une égalité parfaite (60-60), les locaux avaient commencé à s’échapper au score dans le troisième quart-temps. Menés de 8 points à l’entame du dernier quart-temps (99-91), les visiteurs ont mal démarré leur tentative de comeback, avec une séquence générale très pauvre offensivement : airball à 3-points de Tim Hardaway Jr. en transition, de Bruce Brown sur son « floater »…

Pendant ce temps, GG Jackson utilisait son physique pour finir à plusieurs reprises au cercle pour stabiliser l’écart. C’est ici que Nikola Jokic a commencé à délaisser son jeu de passe, à haut risque sur ce match, pour demander le ballon plus à proximité du cercle. Avec lui, les Nuggets sont revenus à une possession (107-105).

Mais les Grizzlies, alignant leurs remplaçants pour finir, ont continué à montrer plus d’envie. À l’instar de ce diable de Taylor Hendricks qui a volé un nouveau ballon, avant de signer un gros contre sur Nikola Jokic qui, quelques secondes plus tôt, avait dû s’écarter dans le corner pour sanctionner à 3-points. Sonnés, les Nuggets se retrouvaient à nouveau avec une dizaine de points de retard. Ils ne seront pas en capacité de revenir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ty Jerome patron des Grizzlies. Auteur d’un début de match canon, avec notamment deux paniers primés de suite du logo, Ty Jerome confirme soir après soir qu’il peut être le meneur du futur pour les Grizzlies, alors que le dossier Ja Morant est toujours ouvert pour un éventuel transfert cet été. Proche de son premier triple-double en carrière, il reste impressionnant d’efficacité avec Memphis par rapport à son temps de jeu (25 minutes cette nuit). Il tourne à plus de 20 points de moyenne en ne jouant… que 22 minutes chaque soir.

– La rotation pourtant très resserrée des Nuggets. Alors que les Grizzlies ont largement ouvert leur banc, avec neuf joueurs à 20 minutes ou plus, David Adelman avait décidé de s’appuyer un maximum sur ses cadres, avec une rotation à sept joueurs. Et un trio Jokic-Murray-Braun autour de 40 minutes de jeu. Insuffisant pour l’emporter alors qu’il faut rappeler que son équipe avait joué la veille face à Philadelphie, dans un match largement gagné où Jokic et les autres avaient pu être reposés.

– Les trop nombreux déchets de Nikola Jokic. Le Serbe était proche du quadruple-double… en comptant une statistique négative : 10 ballons perdus. Auteur d’une première négligence sur une remontée de balle dans les premières minutes de jeu, le pivot a enchaîné les transmissions hasardeuses par la suite, notamment dans le second quart-temps. Il a perdu le cuir la plupart du temps alors qu’il évoluait dos au panier au niveau de la ligne des lancers-francs, avec un avantage de taille sur son adversaire direct. Mais l’aide est venue à chaque fois avec des arrières aux mains vives pour lui piquer le ballon ou couper les lignes de passes. Les locaux ont profité de ces ballons perdus pour inscrire 27 points, après « turnover », à leurs adversaires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.