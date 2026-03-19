Stats & Highlights | Les Pelicans surprennent les Clippers ; Wolves et Raptors déroulent

Sérieux coup de moins bien pour les Clippers, qui retombent dans le négatif (34v-35d). Après des défaites face aux Kings et aux Spurs, les Californiens ont perdu un troisième match de rang, sur le parquet des Pelicans (24v-46d) cette fois. Kawhi Leonard (25 points) et les siens avaient pourtant réalisé un gros départ, pour s’offrir 18 points d’avance.

Mais Saddiq Bey (25 points), Trey Murphy III (23 points) ou Dejounte Murray (17 points et 11 passes) ont mené la charge pour inverser la tendance et porter les Pelicans vers une 6e victoire de rang à domicile. Une mauvaise opération pour les Clippers dans l’optique du play-in, car si les Warriors (33v-36d) ont également perdu, les Blazers (34v-36d), eux, ont gagné.

Une victoire face à la plus faible équipe de la ligue, les Pacers (15v-55d), derrière les gros double-doubles de Deni Avdija (32 points et 11 rebonds) et Donovan Clingan (28 points – record en carrière – et 13 rebonds). Les Pacers ont aggravé la plus longue série de défaites consécutives de leur histoire avec ce 15e revers.

Toujours au rang des équipes qui ne jouent plus rien, le Jazz (20v-49d) s’est fait découper par les Wolves (43v-27d). En l’absence d’Anthony Edwards, Ayo Dosunmu (23 points), Rudy Gobert (21 points et 12 rebonds) et Julius Randle (21 points) ont assuré dans ce succès de 36 points. Malgré l’immense prestation en face de Brice Sensabaugh (41 points).

Succès aux proportions comparables pour les Raptors (39v-29d) sur le parquet des Bulls (28v-41d). Pas moins de six Canadiens ont fini avec 17 points ou plus, dont 23 unités pour RJ Barrett. Avec ce 3e succès de suite, Toronto prend ses distances avec la zone play-in. En sortie de banc des Bulls, Guerschon Yabusele n’a pas beaucoup brillé (5 points).

Indiana – Portland : 119-127

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MEM 125 DEN 118 BOS 120 GSW 99 BRO 92 OKC 121 IND 119 POR 127 CHI 109 TOR 139 MIN 147 UTH 111 NOR 124 LAC 109 DAL 120 ATL 135 HOU 116 LAL 124

Chicago – Toronto : 109-139

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Minnesota – Utah : 147-111

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New Orleans – LA Clippers : 124-109

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