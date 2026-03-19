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Stats & Highlights | Les Pelicans surprennent les Clippers ; Wolves et Raptors déroulent

Publié le 19/03/2026 à 7:30 Twitter Facebook

NBA – Derrière un Saddiq Bey en forme (25 points), NOLA a remporté son duel face aux Clippers de Kawhi Leonard. Les Wolves ont disposé du Jazz de plus de 30 points, idem pour les Raptors face aux Bulls.

Saddiq Bey ClippersSérieux coup de moins bien pour les Clippers, qui retombent dans le négatif (34v-35d). Après des défaites face aux Kings et aux Spurs, les Californiens ont perdu un troisième match de rang, sur le parquet des Pelicans (24v-46d) cette fois. Kawhi Leonard (25 points) et les siens avaient pourtant réalisé un gros départ, pour s’offrir 18 points d’avance.

Mais Saddiq Bey (25 points), Trey Murphy III (23 points) ou Dejounte Murray (17 points et 11 passes) ont mené la charge pour inverser la tendance et porter les Pelicans vers une 6e victoire de rang à domicile. Une mauvaise opération pour les Clippers dans l’optique du play-in, car si les Warriors (33v-36d) ont également perdu, les Blazers (34v-36d), eux, ont gagné.

Une victoire face à la plus faible équipe de la ligue, les Pacers (15v-55d), derrière les gros double-doubles de Deni Avdija (32 points et 11 rebonds) et Donovan Clingan (28 points – record en carrière – et 13 rebonds). Les Pacers ont aggravé la plus longue série de défaites consécutives de leur histoire avec ce 15e revers.

Toujours au rang des équipes qui ne jouent plus rien, le Jazz (20v-49d) s’est fait découper par les Wolves (43v-27d). En l’absence d’Anthony Edwards, Ayo Dosunmu (23 points), Rudy Gobert (21 points et 12 rebonds) et Julius Randle (21 points) ont assuré dans ce succès de 36 points. Malgré l’immense prestation en face de Brice Sensabaugh (41 points).

Succès aux proportions comparables pour les Raptors (39v-29d) sur le parquet des Bulls (28v-41d). Pas moins de six Canadiens ont fini avec 17 points ou plus, dont 23 unités pour RJ Barrett. Avec ce 3e succès de suite, Toronto prend ses distances avec la zone play-in. En sortie de banc des Bulls, Guerschon Yabusele n’a pas beaucoup brillé (5 points).

Boston – Golden State
Memphis – Denver
Brooklyn – Oklahoma City
Dallas – Atlanta
Houston – LA Lakers

Indiana – Portland : 119-127

Indiana Pacers / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ivica Zubac 24 7/18 0/0 4/5 6 2 8 3 1 0 1 1 -9 18 17
Jalen Slawson 37 6/10 2/4 3/3 0 7 7 4 3 1 0 4 -4 17 29
Aaron Nesmith 26 6/13 1/5 2/2 2 1 3 1 4 1 1 0 -16 15 12
Jarace Walker 33 4/12 2/4 0/0 0 7 7 2 0 1 1 1 -10 10 12
T.J. McConnell 20 3/5 0/0 1/2 0 5 5 10 2 1 2 0 -17 7 18
Quenton Jackson 20 5/7 0/0 3/3 0 0 0 6 2 2 2 0 0 13 17
Jay Huff 21 4/8 1/4 2/2 0 2 2 1 3 0 0 1 -8 11 11
Ben Sheppard 19 4/7 2/3 0/0 0 0 0 1 2 1 1 1 -1 10 9
Taelon Peter 13 4/6 2/4 0/0 0 3 3 1 2 1 1 0 5 10 12
Kobe Brown 20 3/3 2/2 0/0 1 1 2 1 3 1 2 0 11 8 10
Kam Jones 7 0/2 0/1 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 9 0 1
Total 46/91 12/27 15/17 9 29 38 32 24 9 11 8 119
Portland Trail Blazers / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deni Avdija 32 9/21 1/6 13/16 2 9 11 5 2 0 5 1 10 32 29
Donovan Clingan 25 10/19 3/5 5/6 6 7 13 2 2 1 2 2 8 28 34
Toumani Camara 30 7/11 3/7 0/0 1 1 2 1 1 1 0 0 9 17 17
Jrue Holiday 32 5/13 4/8 1/2 2 1 3 8 1 2 1 0 11 15 18
Jerami Grant 32 3/11 0/6 2/2 1 2 3 1 2 0 0 0 8 8 4
Scoot Henderson 26 4/8 1/3 0/0 0 3 3 4 4 0 4 1 -5 9 9
Kris Murray 18 3/8 2/5 0/0 3 1 4 4 0 0 0 0 -1 8 11
Matisse Thybulle 14 2/5 2/4 0/0 1 1 2 0 0 1 0 2 3 6 8
Robert Williams III 21 1/2 0/0 0/0 6 4 10 2 2 0 1 2 -7 2 14
Sidy Cissoko 10 1/3 0/2 0/0 0 1 1 4 2 0 0 0 4 2 5
Total 45/101 16/46 21/26 22 30 52 31 16 5 13 8 127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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Chicago – Toronto : 109-139

Chicago Bulls / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 31 6/15 3/8 4/6 2 5 7 1 1 2 2 1 -24 19 17
Leonard Miller 26 6/9 1/3 0/0 1 3 4 0 3 0 0 0 -10 13 14
Jalen Smith 17 3/4 2/3 2/2 1 3 4 1 4 1 3 0 -9 10 12
Josh Giddey 27 4/13 1/8 0/1 0 0 0 3 2 1 3 0 -30 9 0
Tre Jones 24 3/8 0/0 0/0 0 2 2 5 1 2 3 0 -14 6 7
Rob Dillingham 25 7/11 1/3 0/0 0 0 0 4 5 0 1 1 -11 15 15
Collin Sexton 18 4/7 0/1 6/8 0 2 2 5 5 1 0 0 -13 14 17
Patrick Williams 26 2/7 0/3 3/3 1 4 5 0 1 2 1 0 -21 7 8
Guerschon Yabusele 14 1/3 1/1 2/2 3 0 3 3 0 2 2 0 -12 5 9
Yuki Kawamura 8 1/2 0/0 3/4 0 1 1 2 0 0 2 0 8 5 4
Nick Richards 16 2/5 0/1 0/0 1 5 6 0 1 0 2 0 -20 4 5
Lachlan Olbrich 8 1/1 0/0 0/2 0 2 2 0 1 2 0 0 6 2 4
Total 40/85 9/31 20/28 9 27 36 24 24 13 19 2 109
Toronto Raptors / 139 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 27 9/15 3/7 2/2 0 4 4 2 3 0 2 1 25 23 22
Brandon Ingram 29 6/7 1/1 5/5 0 5 5 4 2 0 4 0 37 18 22
Scottie Barnes 25 6/10 1/3 5/6 1 6 7 3 2 1 3 0 14 18 21
Jakob Poeltl 21 7/10 0/0 3/3 2 6 8 2 5 1 2 1 33 17 24
Immanuel Quickley 26 4/11 2/5 0/0 0 2 2 7 0 2 0 0 24 10 14
Ja'Kobe Walter 21 4/6 2/4 8/9 1 3 4 1 1 0 0 1 20 18 21
Sandro Mamukelashvili 22 5/8 2/3 5/6 0 4 4 5 2 1 2 0 2 17 21
Gradey Dick 10 3/7 1/4 0/0 0 0 0 1 1 1 2 0 -6 7 3
Jamison Battle 22 2/6 2/4 0/0 0 2 2 1 3 0 0 0 -2 6 5
Garrett Temple 7 1/3 0/2 0/0 0 1 1 2 2 0 2 0 -6 2 1
Trayce Jackson-Davis 5 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 2 3
Jonathan Mogbo 7 0/0 0/0 1/2 2 2 4 0 1 0 1 0 -6 1 3
Jamal Shead 18 0/0 0/0 0/0 0 1 1 5 1 0 0 0 20 0 6
Total 48/84 14/33 29/33 6 37 43 33 23 6 18 3 139

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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Minnesota – Utah : 147-111

Minnesota Timberwolves / 147 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ayo Dosunmu 27 7/13 3/5 6/7 0 9 9 6 3 3 1 0 26 23 33
Rudy Gobert 29 9/12 0/0 3/4 6 6 12 0 1 1 3 2 28 21 29
Julius Randle 27 7/10 1/2 6/7 0 1 1 8 2 4 2 0 13 21 28
Jaden McDaniels 26 7/15 3/7 0/0 1 1 2 3 3 1 1 1 11 17 15
Donte DiVincenzo 26 3/7 3/6 0/0 0 3 3 7 3 1 1 0 14 9 15
Nah'Shon Hyland 25 6/12 3/7 3/3 0 3 3 2 2 0 3 0 30 18 14
Jaylen Clark 10 3/7 2/4 1/1 1 1 2 0 1 0 0 0 3 9 7
Kyle Anderson 22 3/6 0/1 2/2 0 3 3 6 3 1 2 0 19 8 13
Terrence Shannon Jr. 20 2/4 2/4 2/4 1 2 3 0 2 3 1 0 29 8 9
Joe Ingles 7 3/4 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 7 7
Zyon Pullin 5 1/1 0/0 2/2 0 0 0 3 1 1 2 0 0 4 6
Joan Beringer 9 1/4 0/0 0/0 3 4 7 0 2 0 0 1 3 2 7
Mike Conley 7 0/1 0/1 0/0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 3
Total 52/96 18/39 25/30 12 34 46 39 23 15 17 5 147
Utah Jazz / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brice Sensabaugh 37 17/31 4/9 3/4 1 3 4 3 2 1 5 0 -21 41 29
Airious Bailey 25 6/13 5/10 0/0 0 2 2 2 4 0 3 1 -14 17 12
Isaiah Collier 28 4/9 0/2 6/7 0 3 3 6 2 3 5 1 -26 14 16
Cody Williams 25 3/6 1/2 0/0 2 3 5 2 1 1 0 0 -9 7 12
Kyle Filipowski 23 2/6 1/3 2/4 1 2 3 4 2 1 3 1 -21 7 7
Elijah Harkless 20 3/9 1/4 1/3 1 5 6 3 1 2 2 0 -10 8 9
Kevin Love 15 1/6 1/5 2/2 2 2 4 1 2 0 1 0 -4 5 4
Oscar Tshiebwe 10 2/4 0/0 1/2 2 2 4 0 0 0 0 0 -11 5 6
Andersson Garcia 24 1/5 0/2 2/2 5 3 8 3 2 0 0 2 -24 4 13
John Konchar 13 1/2 0/1 1/2 2 3 5 1 2 1 3 0 -17 3 5
Bez Mbeng 20 0/2 0/1 0/0 1 1 2 1 5 1 1 0 -23 0 1
Total 40/93 13/39 18/26 17 29 46 26 23 10 23 5 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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UTH111
NOR124
LAC109
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ATL135
HOU116
LAL124

New Orleans – LA Clippers : 124-109

New Orleans Pelicans / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Saddiq Bey 35 10/21 5/10 0/0 4 1 5 4 1 2 2 0 19 25 23
Trey Murphy III 40 7/17 4/12 5/6 0 7 7 5 3 3 1 1 9 23 27
Dejounte Murray 30 7/12 3/7 0/0 0 4 4 11 2 1 6 0 9 17 22
Zion Williamson 28 6/8 0/0 2/2 1 3 4 3 2 0 2 1 11 14 18
Herbert Jones 26 2/4 1/2 2/2 1 2 3 3 3 5 2 0 3 7 14
Derik Queen 19 2/4 1/1 9/9 0 2 2 2 2 1 0 0 4 14 17
Jeremiah Fears 18 4/6 1/2 2/2 1 0 1 3 0 0 3 0 6 11 10
Karlo Matkovic 25 4/8 1/3 0/0 4 4 8 0 1 0 1 1 21 9 13
Yves Missi 19 2/3 0/0 0/0 2 4 6 1 0 0 1 2 -7 4 11
Total 44/83 16/37 20/21 13 27 40 32 14 12 18 5 124
LA Clippers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 29 9/12 4/6 3/3 0 8 8 1 0 2 4 0 -10 25 29
John Collins 24 6/11 0/3 6/6 3 4 7 2 4 0 1 1 1 18 22
Darius Garland 29 6/12 1/3 0/0 0 1 1 6 1 1 0 0 -11 13 15
Brook Lopez 31 5/11 0/3 1/2 2 2 4 4 1 0 0 0 -14 11 12
Derrick Jones Jr. 29 2/6 0/3 0/2 1 1 2 3 3 2 1 0 -2 4 4
Jordan Miller 23 6/10 1/2 0/0 2 1 3 1 0 2 1 0 -15 13 14
Isaiah Jackson 19 5/7 0/0 0/0 5 1 6 1 3 0 4 1 -9 10 12
Kris Dunn 26 2/6 2/4 0/0 0 1 1 3 4 1 2 0 -11 6 5
Cam Christie 5 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 5
Kobe Sanders 15 1/6 1/4 0/0 0 2 2 2 1 1 1 0 -7 3 2
Sean Pedulla 5 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Bogdan Bogdanovic 5 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Total 45/87 9/31 10/13 13 22 35 24 17 10 15 2 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM125
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Content Editor Samuel Hauraix
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