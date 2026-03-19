Jayson Tatum et Jaylen Brown enfoncent un peu plus les Warriors

Troisième arrêt dans ce « road trip » de six matchs pour les Warriors qui se rendaient à Boston pour défier les Celtics. Ancien héros local, Kristaps Porzingis débute la rencontre avec un contre sur Jayson Tatum (24 points, 10 rebonds) puis sur Neemias Queta avant de décocher une flèche à longue distance pour ouvrir le score.

Le début de match se résume à un concours derrière l’arc et ce sont les Celtics qui sont les plus adroits. Boston peut compter sur les trois tirs de loin de Jayson Tatum pour prendre les commandes (23-14). Pour l’accompagner, Jaylen Brown (32 points, 6 rebonds, 5 passes) inscrit 19 de ses 32 points dans ce premier acte (36-23).

La défense des Warriors peine à contenir les assauts de Boston. Les hommes de Joe Mazzulla sont agressifs vers le cercle et peuvent récupérer de nombreux lancers-francs pour creuser l’écart. Également, les locaux dominent aux rebonds grâce à Luka Garza (15 points, 7 rebonds). L’intérieur capte trois rebonds offensifs sur la période dont un après un tir raté de Payton Pritchard qui donne 20 points d’avance à son équipe (54-34). Dans la foulée, Golden State tente de revenir au score avec un 8-0, mais les hommes de Steve Kerr sont toujours menés au moment de rejoindre les vestiaires (63-50).

Après la pause, Golden State compte sur De’Anthony Melton et Brandin Podziemski pour revenir à moins de dix points, mais Jaylen Brown remet les visiteurs sous l’eau avec un 2+1. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Payton Pritchard d’en rajouter une couche. Le meneur/arrière décoche une flèche à longue distance pour redonner plus de 20 points d’avance à son équipe (87-66).

Dans le dernier quart-temps, Golden State n’arrive toujours pas à contenir l’adresse derrière l’arc de Boston et ne peut revenir au score. Conséquence, les coéquipiers de Stephen Curry s’inclinent 120-99 et enchaînent une sixième défaite en sept matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les « Jay Brothers » au-dessus de la mêlée. Dès le début de la rencontre, Jayson Tatum et Jaylen Brown se sont assuré de donner l’avantage à leur équipe. Jayson Tatum inscrit trois tirs primés dès les premières minutes tandis que son coéquipier plante 19 points sur le premier acte. Jaylen Brown termine la rencontre avec 32 points à 11/20 au tir tandis que Jayson Tatum signe un nouveau double-double avec 24 points et 10 rebonds.

– Les Celtics remportent la bataille du rebond. Jayson Tatum n’est pas le seul à avoir brillé au rebond puisque les Celtics ont dominé les Warriors dans ce secteur. Boston termine avec 49 prises contre 39 pour Golden State. Une différence qui s’est ressentie dans le deuxième quart-temps. Une période où Luka Garza a pu prendre cinq rebonds dont trois offensifs pour offrir de nombreuses secondes chances à ses coéquipiers. Ainsi, Boston a pu compter 20 points d’avance et les visiteurs n’ont jamais réussi à rattraper ce retard.

– Les Warriors glissent à la 10e place. Avec cette défaite, Golden State enchaîne un sixième revers en sept matchs. Une mauvaise dynamique qui a des conséquences au classement puisque, dans le même temps, Portland est venu à bout d’Indiana. Ainsi, les Blazers (34-36) prennent la neuvième place des Warriors (33-36). Même si les hommes de Steve Kerr ne devraient pas sortir du Top 10, cela signifierait qu’ils n’auront pas l’avantage du terrain au play-in.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.