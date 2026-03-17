Kristaps Porzingis enchaîne les rendez-vous avec ses ex

Les bonnes nouvelles se font rares du côté de Golden State et se savourent donc à leur juste valeur. Il y en a eu deux cette nuit après la victoire à Washington : la 600e de Steve Kerr sur le banc des Warriors, et les 30 points de Kristaps Porzingis, auteur de sa meilleure prestation depuis son arrivée à San Francisco.

Avec 30 points en 26 minutes, dans un contexte toujours délicat au vu des nombreux blessés, « KP » a servi de point de repère constant, concluant même par une séquence de quatre minutes durant laquelle il a inscrit 12 points pour sécuriser la victoire face à des Wizards plus coriaces que prévu !

« J’ai simplement joué mon jeu, honnêtement. Je n’ai rien fait de différent. Les gars ont su me trouver, De’Anthony Melton, Brandin Podziemski, Pat Spencer… Ils m’ont servi dans de bonnes situations, et je me suis contenté de jouer mon jeu », a-t-il déclaré après la rencontre.

Petit à petit, KP retrouve des sensations

Ménagé la veille à New York, il avait déjà confié se sentir de mieux en mieux, et l’a confirmé en livrant un match plein. On l’a vu gagner de plus en plus à l’aise, jusqu’à finir fort pour faire basculer la rencontre. L’intéressé a confirmé qu’il se sentait de mieux en mieux et, même s’il n’est pas encore à 100 % de ses capacités, il s’en rapproche.

« Au niveau de l’énergie, ça va vraiment beaucoup mieux. Je continue de travailler pour revenir à mon meilleur niveau. Mais la manière dont j’arrive à enchaîner, à en faire un peu plus sur le terrain, montre que j’en ai davantage en réserve. Je suis encore limité à 25 ou 26 minutes, mais, honnêtement, je ne m’étais pas encore senti aussi bien jusqu’à présent. À chaque match, je dirais que ça progresse », a-t-il ajouté. « Je ne suis pas encore au top. Je dois encore être un peu plus léger sur mes appuis, clairement. Mais je bouge mieux, je peux le sentir. J’ai encore du chemin à parcourir, mais chaque match est un pas de plus. »

Son état de forme sera un facteur important dans la fin de saison des Warriors, qui se préparent déjà à passer par la redoutable épreuve du play-in. Ce qu’il a montré cette nuit est, en tout cas, porteur d’espoir.

« Il vous avait dit que, sur la dernière série de matches, il se sentait mieux et qu’il commençait à retrouver son rythme. On voit à quel point il peut scorer facilement. Il a vraiment su finir le match avec ses lancers francs, en allant sur la ligne encore et encore pour les maintenir à distance. C’est un sacré talent », a glissé son entraîneur.

Un « road trip » tout particulier

Après New York dimanche, puis Washington cette nuit, Kristaps Porzingis va désormais se préparer à retrouver une autre de ses anciennes équipes, avec un déplacement prévu à Boston mercredi. De quoi le motiver à enchaîner avec un nouveau gros match, ce qui semble constituer la prochaine étape pour confirmer son retour en forme.

« On est un peu en pleine tournée des retrouvailles avec Kristaps Porzingis », a souligné Steve Kerr. « C’est assez fou : on affronte chacune de ses anciennes équipes. New York, Washington, Boston, Atlanta et Dallas… On rencontre les cinq équipes pour lesquelles il a joué au cours de cette tournée. En général, les joueurs sont très motivés lorsqu’ils affrontent leurs anciennes équipes, et c’est le cas pour KP. »

Pour son premier match au TD Garden depuis son transfert, il s’attend à être célébré, ce qui le changera de ses passages au Madison Square Garden, où il a régulièrement été sifflé depuis son départ.

« Je ne sais pas, on verra. Ce sera sympa de revenir. Ce sera ma première fois, donc je ne sais pas trop. Je n’y ai pas encore vraiment pensé. Je pense recevoir une belle ovation, et ce sera cool », a-t-il conclu.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 4 20:45 41.7 31.6 80.0 1.0 2.5 3.5 2.5 2.3 0.5 1.3 1.8 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.