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Un Kristaps Porzingis capital face aux Wizards

Publié le 17/03/2026 à 6:09
Modifié le 17/03/2026 à 7:25 Twitter Facebook

Passé par Washington durant un an et demi, Kristaps Porzingis est sorti du lot avec 30 points pour guider les Warriors vers la victoire sur le parquet de Wizards accrocheurs.

kristaps porzingisPassé tout près de l’exploit la veille à New York, Golden State a retrouvé des couleurs cette nuit en s’imposant à Washington. Les retours de De’Anthony Melton, Draymond Green et de Kristaps Porzingis ont contribué à redynamiser l’effectif de Steve Kerr. Leur présence n’a en effet pas été de trop face à des Wizards qui ont bataillé jusqu’au bout, s’appuyant sur le trio Young-Coulibaly-Riley pour titiller les Warriors.

Ménagé la veille, et face à une raquette privée d’Alex Sarr, Kristpas Porzingis a tiré son épingle du jeu en scorant 30 points en 26 minutes aux côtés d’un De’Anthony Melton également en vue (27 points).

Golden State espérait se rendre le match facile après avoir terminé le premier acte par un 9-0 (23-34) pour passer à +17 en début de deuxième quart-temps grâce au coup de chaud de De’Anthony Melton et au nouveau 3-points de Gui Santos (27-44). Mais Washington n’a pas lâché, notamment grâce aux éclairs de génie de Trae Young, auteur de 12 points en deuxième quart-temps, pour revenir sur les talons des Warriors (52-54).

Même relégués à -7 à la pause (57-64), les Wizards ont maintenu la pression autant que possible, avec cette fois la triplette Coulibaly-Riley-Johnson pour accompagner Trae Young, qui est ensuite sorti, touché aux quadriceps. L’énorme dunk de De’Anthony Melton et les deux paniers à 3-points coup sur coup de Pat Spencer ont remis un peu d’ordre dans la maison (84-98). Tristan Vukcevic par deux fois, puis Bilal Coulibaly ont répondu derrière l’arc afin de relancer le suspense (103-109), forçant alors KP à s’employer pour finir le boulot.

Le Letton a claqué 12 points en un peu plus de quatre minutes, terminant par un 6/6 aux lancers-francs avant de laisser Gary Payton II finir le boulot pour permettre à Golden State de renouer avec la victoire après une série de cinq revers (117-125). Washington en est pour sa part à 12 revers de suite…

CE QU’IL FAUT RETENIR

KP aux bons souvenirs de DC. Exfiltré aux Wizards en provenance de Dallas il y a quatre ans déjà, Kristaps Porzingis a transité dans la capitale pendant un an et demi avant de prendre la direction de Boston. Tout ça pour dire que ce match à Washington devait forcément avoir une saveur particulière pour lui, et qu’il a trouvé le meilleur moyen d’honorer son passage, en réalisant un match plein, son meilleur depuis son arrivée aux Warriors. Auteur de 30 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres en 26 minutes dans une raquette où Alex Sarr a manqué, KP s’est montré rassurant sur son état de santé, par sa mobilité et son adresse

La connexion Young-Coulibaly. On pouvait penser que l’ancien meneur des Hawks allait développer sa relation dans le jeu avec Alex Sarr. Or pour l’instant, c’est avec l’autre Français de l’équipe, Bilal Coulibaly, que Trae Young semble trouver des automatismes. Il a en tout cas fait de son mieux pour faire briller un Bilal Coulilbaly (et assurer le spectacle). Sa présence a également le mérite de libérer l’arrière tricolore, à créditer d’un nouveau match intéressant à 21 points (à 7/10 au tir), 8 rebonds et 4 passes décisives.

Le dunk de De’Anthony Melton. On le disait souffrant ? De’Anthony Melton a profité du match pour montrer qu’il était bien de retour à 100% avec sa sortie à 27 points. Il a également prouvé que son poignet était bien solide, notamment lorsqu’il est monté claquer ce dunk fracassant sur Sharife Cooper après avoir débordé Bilal Coulibaly en fin de troisième quart-temps. Même lui a semblé surpris d’être monté aussi haut !

La 600e pour Steve Kerr. Presque douze ans après avoir enfilé le costume d’entraîneur pour succéder à Mark Jackson sur le banc des Warriors, Steve Kerr a décroché cette nuit sa 600e victoire en carrière en tant que coach. Seuls trois autres coachs en activité font mieux : Erik Spoelstra (825), Rick Carlisle (1 008) et Doc Rivers (1 190). Désormais 28e au classement des coachs les plus victorieux de l’histoire, il reste devancé par Mike Dunleavy (613), le père de son actuel GM, Mike Dunleavy Jr.

Washington Wizards / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trae Young 21 7/10 3/5 4/5 1 1 2 5 4 1 3 1 3 21 23
Bilal Coulibaly 33 7/10 2/2 5/6 1 7 8 4 4 1 3 0 6 21 27
Will Riley 39 6/13 4/8 5/6 1 3 4 5 2 0 3 0 5 21 19
Tre Johnson 23 5/12 2/7 1/2 0 1 1 2 1 0 2 0 2 13 6
Julian Reese 24 5/7 0/0 2/2 2 4 6 1 5 0 2 0 -5 12 15
Tristan Vukcevic 15 3/9 2/7 3/4 0 2 2 1 0 0 2 1 -10 11 6
Jamir Watkins 16 3/4 0/0 0/0 1 2 3 2 0 3 2 0 -11 6 11
Anthony Gill 32 1/4 0/2 2/2 3 5 8 2 3 2 1 0 -2 4 12
Sharife Cooper 13 1/3 0/0 2/2 0 2 2 1 2 0 1 0 -15 4 4
Carlton Carrington 12 2/6 0/3 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -17 4 1
Jaden Hardy 12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 -2
Total 40/78 13/34 24/29 9 27 36 24 25 7 21 2 117
Golden State Warriors / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
De'Anthony Melton 30 12/17 0/2 3/3 1 4 5 4 0 2 3 0 10 27 30
Gui Santos 28 7/10 4/6 0/0 1 3 4 4 5 1 1 0 20 18 23
Brandin Podziemski 28 3/11 1/4 3/4 1 3 4 3 2 1 1 0 8 10 8
Draymond Green 29 2/8 1/5 0/0 3 5 8 7 1 2 3 0 -8 5 13
Will Richard 32 0/6 0/4 0/0 1 2 3 2 3 1 0 0 -2 0 0
Kristaps Porzingis 26 8/13 1/5 13/14 1 4 5 4 2 2 3 3 7 30 35
Gary Payton II 24 7/10 0/0 1/3 2 4 6 2 5 2 2 1 -6 15 19
Pat Spencer 22 3/9 2/4 2/2 1 2 3 5 0 1 1 0 2 10 12
Malevy Leons 16 4/5 0/1 0/0 2 0 2 0 2 1 1 0 2 8 9
Omer Yurtseven 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3
Jeenathan Williams 3 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 -1
Total 46/91 9/32 24/28 14 27 41 32 21 13 15 4 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL124
ORL112
WAS117
GSW125
BRO95
POR114
BOS120
PHO112
CHI132
MEM107
NOR129
DAL111
HOU92
LAL100
LAC115
SAS119

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