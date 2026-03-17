Steve Kerr, 4e coach le plus rapide à 600 victoires en carrière

Il a dû patienter une bonne dizaine de jours, voilà la 600e victoire en carrière pour Steve Kerr. Le coach des Warriors, dont la formation restait sur cinq revers de rang, a atteint ce cap la nuit passée sur le parquet des Wizards.

« (Ce n’était) pas un grand match de basket, mais on a fait le nécessaire pour l’emporter », commente le technicien qui devient par la même occasion le 4e coach le plus « rapide » de l’histoire à atteindre ce quota. Il lui a fallu 943 matchs de saison régulière pour y arriver.

Seuls trois éminents coachs avaient fait mieux avant lui, pour atteindre ce cap des 600 victoires : Phil Jackson en 805 matchs, Pat Riley en 832 rencontres et enfin Gregg Popovich en 887 sorties.

« C’est surréaliste de voir mon nom associé à ce groupe, mais je peux vous dire qu’une chose nous lie tous – ces noms et le mien – c’est le talent. On ne peut pas gagner dans cette ligue sans de grands joueurs, et j’ai été béni dès le premier jour où j’ai pris ce poste avec un talent incroyable », remercie d’ailleurs le coach.

Il vise bien sûr ici son compagnon de toujours, Stephen Curry, mais également « Klay (Thompson), Andre (Iguodala), Andre Bogut, Harrison Barnes, David West, Kevin Durant… »

1 201 victoires en carrière, comme joueur puis coach

« Je dois cet honneur, je suppose, à un talent incroyable et à une organisation exceptionnelle. Travailler pour les Warriors, faire partie de ce groupe, de ce groupe de personnes formidables que Joe Lacob et Peter Guber ont réuni… je suis tellement chanceux d’en faire partie. La plupart des organisations ne sont pas aussi solides et soudées. J’ai beaucoup, beaucoup de chance », répète-t-il.

Steve Kerr devient le 28e coach de l’histoire à atteindre les 600 victoires, et seulement le 7e à le faire avec la même franchise. Il rejoint ainsi, dans ce club fermé, Gregg Popovich (1 390 avec les Spurs), Jerry Sloan (1 221 avec le Jazz), Erik Spoelstra (825 avec le Heat), Red Auerbach (795 avec les Celtics), Red Holzman (613 avec les Knicks) et Phil Jackson (610 avec les Lakers).

On notera qu’il a aussi cumulé 601 victoires au cours de sa carrière de joueur. Il n’est que le deuxième dans l’histoire de la ligue à remporter 600 matchs en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, rejoignant Don Nelson.