Les Hawks fêtent leur 11e succès de suite avec un tir venu d’ailleurs

On n’arrête plus les Hawks qui ont profité de la venue des Mavericks pour signer une 11e victoire de rang (135-120). Un succès marqué par un panier incroyable de Jonathan Kuminga, inscrit depuis sa propre raquette !

Avant cela, le match avait très mal commencé pour Dallas. Dès les premières possessions, Onyeka Okongwu prend feu et inscrit les 10 premiers points de la rencontre, offrant un avantage immédiat aux Hawks (10-0). Pris à froid, les Mavericks sont rapidement contraints de courir après le score.

Malgré ce départ compliqué, Dallas trouve une première réponse grâce à son activité au rebond offensif. En multipliant les secondes chances, les Texans reviennent dans le match au cours du premier quart-temps. Daniel Gafford, très actif dans la raquette, fait un bien fou et les Mavericks limitent les dégâts après 12 minutes (37-30).

Cette agressivité près du cercle, incarnée par Daniel Gafford (ultra efficace au tir) et PJ Washington, permet aux Mavericks de rester au contact. Sauf que petit à petit, l’intensité défensive d’Atlanta prend le dessus, et provoque des pertes de balle pour inscrire des points faciles en transition. Résultat, Atlanta place un 7-0 pour se redonner de l’air, et à la pause, il y a 11 points d’écart (67-56).

Un panier de… 23 mètres !

Au retour des vestiaires, Dallas tente de hausser le ton, et c’est Cooper Flagg, très agressif vers le cercle, qui va chercher des fautes. Sauf que tout ça manque de constance, et les Mavericks alternent bonnes séquences offensives et pertes de balle coûteuses (18 au total).

En face, Atlanta punit chaque erreur, et plus particulièrement CJ McCollum, puis Jonathan Kuminga, très efficace dans la percussion. Et c’est ce même Kuminga qui va inscrire le panier de l’année. Au buzzer de la fin du 3e quart-temps, il envoie une longue passe lobée qui… crève le filet ! C’est le plus lointain panier de l’année, et il n’en revient pas. Au score, ça donne 19 points d’avance pour les Hawks : 101-82.

KUMINGA WHAT HAVE YOU DONE??? pic.twitter.com/Wq8FDVi8vX — Atlanta HaWWWWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2026

Dans le dernier quart-temps, les Mavericks vont essayer de réagir une dernière fois. Daniel Gafford a confirmé son match très solide (24 points à 9/10 au tir), dominant près du cercle et ajoutant des rebonds offensifs. Washington a également apporté du scoring, mais les efforts sont restés insuffisants.

À chaque tentative de retour, Atlanta a répondu immédiatement, empêchant Dallas de repasser sous la barre des 10 points d’écart. Les Hawks ont ainsi géré la fin de match sans trembler pour s’imposer 135-120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’exploit de Kuminga. Jonathan Kuminga a carrément inscrit le 6e panier le plus lointain de l’histoire, mesuré à 75 pieds, soit 22m85. C’est le panier plus lointain de l’histoire des Hawks, et il efface ainsi celui de Jason Terry inscrit en 2020 depuis 18 mètres.

– Atlanta se rapproche du Top 6. À la faveur de leurs 11 victoires de suite, les Hawks ne regardent plus dans leurs rétroviseurs, mais devant. Avec 38 victoires pour 31 défaites, les partenaires de Jalen Johnson sont 8e, avec le même bilan que le Heat 7e. Juste devant, le Magic est en position de dernier qualifié pour les playoffs avec 38v-30d. Cinquièmes, les Raptors ont à 39v-29d.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.