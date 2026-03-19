Les Nets se ridiculisent face au Thunder

Brooklyn est diminué et ne cherche pas vraiment à gagner (deux victoires lors de ses 16 dernières sorties), c’est un euphémisme. Et la venue du tenant du titre a viré à la boucherie. Le Thunder s’est imposé dans les très grandes largeurs (92-121), portés par une première période synonyme d’humiliation pour les Nets.

Il a suffi d’une première remontée de balle pour donner le ton du calvaire qui allait attendre les joueurs de Jordi Fernandez. En voulant relancer vite, quand bien même OKC était déjà bien revenu en défense, Nic Claxton perd le contrôle sur son dribble et offre à Cason Wallace une première interception et le premier panier du match sans la moindre opposition. Le panier suivant du Thunder ? Un dunk de Chet Holmgren après s’être joué de trois défenseurs. Voilà pour l’entrée en matière. Celle-ci est pourtant poussive de la part des visiteurs, pendant 5 minutes. Pour Brooklyn, ce sera pendant 24.

Deuxième plus petit total de points à la pause de l’histoire…

L’entrée des remplaçants Jaylin Williams et Jared McCain donne un élan supplémentaire au champion sortant. Et comme Shai Gilgeous-Alexander est déjà bien dans sa partie (9 points à 4/5 et 4 passes décisives), OKC déroule. L’écart atteint rapidement les 10 points, puis 17 après le premier quart-temps (28-11). Oui, 11 points inscrits par Brooklyn en 12 minutes…

Et la suite n’est guère plus réjouissante, d’autant que Noah Clowney est forfait pour le reste de la rencontre, touché au poignet. Les Nets sont incapables de trouver des solutions de paniers faciles et enchaînent les erreurs. Le match vire à la correction, la prestation de Brooklyn au pathétique. Mais Oklahoma City n’en a que faire et poursuit avec sérieux, à l’image de « SGA » et Chet Holmgren, qui continuent à faire payer la défense adverse. Le score à la pause donne de quoi s’écarquiller les yeux : 24-60 en faveur des visiteurs.

Le match n’a déjà plus le moindre enjeu ou presque. Si ce n’est peut-être la série de Shai Gilgeous-Alexander, avec la barre des 20 points atteinte après deux minutes dans le troisième quart dans une impression de déjà-vu. Cason Wallace intercepte une remontée de balle à mi-terrain, « SGA » peut dunker seul dans la foulée. Le MVP arrête les frais ici et peut vite retourner sur le banc.

Pour l’honneur et éviter de sombrer davantage dans le ridicule, les Nets retrouvent enfin un semblant de vie en attaque. Brooklyn marque 15 points lors des quatre premières minutes du troisième quart-temps, avec enfin un peu de réussite extérieure. La consolation est maigre, d’autant que dans la foulée, Aaron Wiggins fait le show avec 13 points en un peu plus de trois minutes pour porter l’écart à 42 points au cœur du troisième acte (39-81).

La fin de match permet à Mark Daigneault de faire souffler ses leaders, et à certains joueurs de se mettre en avant. Comme Jared McCain, auteur de son record sous la tunique du Thunder (26 points en 29 minutes), ou au « two-way contract » des Nets, Chaney Johnson. Mais la messe était dite depuis bien longtemps, et la première période cataclysmique des locaux éclipsera un score final un peu moins déshonorant (92-121).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le désastre des Nets en première période. Brooklyn voudra vite oublier le cauchemar vécu lors des deux premiers quart-temps : 24 points inscrits en 24 minutes à 24% au tir, 1/16 à 3-points, 9 tirs réussis pour 15 balles perdues. C’est un record de franchise égalé pour le plus petit total de points inscrits en une période (24 points contre les Rockets en mars 2003), et il fallait remonter à novembre 2018 pour voir une autre équipe NBA (le Jazz) marquer aussi peu en deux quart-temps. Le record des Suns, 22 points à la mi-temps contre les Lakers en janvier 2016, a bien failli tomber.

– La passe de dix pour Oklahoma City. Après un deuxième tiers de saison moins saignant, le Thunder semble avoir retrouvé la bonne carburation. La franchise signe un dixième succès consécutif et consolide sa première place de l’Ouest. Et tout porte à penser que la série pourrait se prolonger alors qu’Oklahoma City se déplace ensuite chez des Wizards en totale déconfiture et des Sixers exsangues.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.