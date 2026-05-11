Rudy Gobert, symbole du collectif retrouvé des Wolves

« Je suis désolé de dire ça, mais la taille, ça compte ». Ce n’est pas sans sourire que Rudy Gobert a résumé la fin de match des Wolves. Malgré l’expulsion de Victor Wembanyama en première mi-temps, la franchise de Minneapolis a compté jusqu’à huit points de retard dans le dernier acte.

Si Anthony Edwards a rapidement redonné l’avantage à son équipe, Rudy Gobert a été irréprochable dans les derniers instants. À trois minutes du terme, le Français monte sur Luke Kornet et obtient un lancer-franc supplémentaire qu’il réussit.

Alors que Julius Randle tente d’attaquer le cercle, le vice-champion olympique profite de l’aide apportée par Luke Kornet pour se retrouver seul sous le panier. L’ailier-fort arrive à délivrer une passe pour son pivot qui peut s’offrir deux points faciles.

« C’est super parce que jusqu’à présent, nous n’avions pas réussi à beaucoup nous trouver comme cela durant cette série », confie Rudy Gobert sur cette action. « C’était important qu’il arrive à me trouver à une minute de la fin du match. Nous devons capitaliser là-dessus collectivement. Quand nous nous faisons confiance et que nous prenons les bonnes décisions, cela nous permet de passer au niveau supérieur. »

Des rebonds précieux

De l’autre côté du terrain, les Spurs ont essayé de résister aux assauts du Français. Alors que De’Aaron Fox tente d’attaquer le cercle, le meneur est bien défendu par Rudy Gobert et se loupe.

Sur la possession suivante, c’est encore le meneur de San Antonio qui se retrouve avec le ballon. Cette fois-ci, c’est Jaden McDaniels qui le gêne et force l’ancien des Kings à prendre un tir à mi-distance qu’il manque également. Rudy Gobert prend le dessus sur Luke Kornet et capte le rebond.

« En fin de rencontre, nous nous sommes simplement tous fait confiance », résume le Français. « Nous avons pris les bonnes décisions. Nous ne sommes toujours pas réguliers, mais dans les moments les plus importants, nous élevons notre niveau de jeu. »

Grâce à ces bonnes actions de Rudy Gobert, les Wolves ont pu s’imposer 114 à 109 pour revenir à deux partout. De son côté, l’intérieur tricolore termine la rencontre avec 11 points et 13 rebonds en 30 minutes de jeu.

« Les Spurs sont vraiment talentueux et ils jouent bien au basket », souligne Rudy Gobert. « Nous devions nous battre et c’est ce que nous avons fait. Tout le monde a réalisé des actions importantes dans les dernières minutes. Nous devons faire les mêmes efforts collectifs lors du Game 5 ».

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.