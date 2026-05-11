Victor Wembanyama exclu, les Wolves égalisent !

Après le festival de Victor Wembanyama lors du Game 3, les Wolves se retrouvaient dans l’obligation de s’imposer pour ne pas être dos au mur. Les Spurs réalisent un bon début de match, portés par leur adresse à 3-points. Pour y répondre, Anthony Edwards (36 points, 13/22 au tir, 3/5 de loin)) s’emploie. Le «franchise player» des Wolves inscrit 11 des 18 premiers points de son équipe.

Minnesota profite également des multiples pertes de balle texanes pour passer devant grâce à un panier primé de Mike Conley (23-21). Après son Game 3 compliqué, Julius Randle apporte sa pierre à l’édifice avec un tir de loin face à Victor Wembanyama (4 points, 4 rebonds). Pour finir le premier quart-temps, l’ailier-fort sert Mike Conley qui dégaine derrière l’arc (34-30).

Dès le début du deuxième quart-temps, le tournant du match intervient. Après un panier de Carter Bryant, Victor Wembanyama prend le rebond offensif et inflige un coup de coude au visage de Naz Reid. Le Français est immédiatement exclu. Les Wolves profitent de l’absence du meilleur défenseur de l’année pour attaquer le cercle et creuser l’écart (52-43). Avant de rejoindre les vestiaires, Jaden McDaniels prend le meilleur sur Keldon Johnson et Minnesota mène de six points (60-54).

Rudy Gobert décisif en fin de match

Les Spurs débutent la deuxième période avec un 10-2 pour passer devant grâce à un panier de Devin Vassell. Les extérieurs de San Antonio creusent l’écart. Stephon Castle (20 points, 6 rebonds) et Dylan Harper (24 points, 7 rebonds) réussissent tous les deux un 2+1 avant que le rookie des Spurs ne réussisse un tir à mi-distance (74-68).

Les Wolves, de leur côté, se cassent les dents à plusieurs reprises sur Luke Kornet. Les hommes de Chris Finch arrivent à effacer une partie de leur retard grâce à deux tirs primés de Terrence Shannon Jr., mais ils sont encore menés de quatre points au moment d’entrer dans le dernier acte (84-80).

Dans ce quatrième quart-temps, Anthony Edwards prend les choses en main. «Ant» inscrit dix points en cinq minutes avant que Julius Randle ne donne l’avantage aux Wolves sur un tir primé. De’Aaron Fox (24 points, 4 rebonds, 3 passes) répond aussitôt (99-98). Dans les trois dernières minutes, Rudy Gobert (11 points, 13 rebonds) monte sur Luke Kornet et il est suivi par Anthony Edwards, toujours face à l’intérieur de San Antonio (105-101).

Le Français enchaîne, servi par Julius Randle et Naz Reid ferme la boutique avec deux points dans la raquette pour permettre aux Wolves de s’imposer 114 à 109 et d’égaliser dans cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Victor Wembanyama exclu ! Chahuté depuis le début de la série, la frustration est montée du côté de Victor Wembanyama. Le point de non-retour a été atteint au début du deuxième quart-temps. Alors qu’il prend un rebond offensif après un tir raté de Carter Bryant, Jaden McDaniels tente de lui arracher le ballon, le Français se retourne et met un coup de coude au visage de Naz Reid. L’intérieur français est directement exclu, même s’il a eu du mal à comprendre la sanction…

Les Spurs s’accrochent. Sans Victor Wembanyama, les Spurs ont dû revoir leur plan de jeu. Menés au moment de l’expulsion du Français, San Antonio a pu compter sur ses extérieurs pour s’accrocher. Stephon Castle et Dylan Harper ont, tous les deux, apporté 24 points et ont permis aux Texans de prendre l’avantage dans le troisième quart-temps. Malheureusement, tous leurs efforts ont été réduits à néant par Anthony Edwards.

Anthony Edwards rattrape le retard, Rudy Gobert ferme la boutique. Menés, les Wolves ont rapidement effacé leur retard. Dès le début du quatrième acte, Anthony Edwards prend feu et enchaîne dix points en cinq minutes. Minnesota finit par repasser devant et les deux formations s’échangent les coups. Finalement, c’est Rudy Gobert qui a le dernier mot. Dans les trois dernières minutes, le Français convertit un 2+1 avant d’ajouter un dunk pour donner six points d’avance à son équipe. Au rebond, il est impérial et termine la rencontre avec 11 points et 13 rebonds. Minnesota repart à San Antonio avec l’occasion de s’offrir une balle de match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.