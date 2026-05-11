Victor Wembanyama expulsé du Game 4 face aux Wolves !

Tout va très vite en NBA, encore plus en playoffs, et Victor Wembanyama en a fait l’amère expérience. Deux jours après avoir tutoyé les sommets dans le Game 3 (39 points, 15 rebonds et 5 contres), le voilà qui touche maintenant le fond dans le Game 4 à cause de son expulsion survenue au début du deuxième quart-temps. La première de sa carrière.
Sans doute frustré et tendu par le combat physique imposé par les joueurs de Minnesota, « Wemby » a craqué. Après une lutte au rebond avec deux adversaires, il a laissé partir son coude directement entre la mâchoire et la gorge de Naz Reid qui traînait par là, alors que Jaden McDaniels tentait d’arracher le ballon à l’intérieur de San Antonio.
Les arbitres sont logiquement allés revoir les images à la vidéo et la sanction fut sans appel : une faute flagrante de niveau II et une expulsion automatique ! Assis sur le banc, Victor Wembanyama a d’abord semblé ne pas réaliser l’ampleur de cette décision et c’est Harrison Barnes qui lui a expliqué qu’il ne reviendrait pas sur le parquet. Il a ensuite tapé dans les mains de tous ses coéquipiers avant de sortir.
Désireux de faire le break pour repartir à la maison à 3-1 dans cette demi-finale de conférence, les Spurs étaient menés 36-34 par les Timberwolves au moment de l’expulsion du Français (4 points et 4 rebonds en 12 minutes).
|Victor Wembanyama
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|SA
|71
|29:40
|46.5
|32.5
|79.6
|2.3
|8.4
|10.6
|3.9
|2.2
|1.2
|3.7
|3.6
|21.4
|2024-25
|SA
|46
|33:12
|47.6
|35.2
|83.6
|1.8
|9.2
|11.0
|3.7
|2.3
|1.1
|3.2
|3.8
|24.3
|2025-26
|SA
|64
|29:09
|51.2
|34.9
|82.7
|2.0
|9.5
|11.5
|3.1
|2.4
|1.0
|2.4
|3.1
|25.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.