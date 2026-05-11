Victor Wembanyama expulsé du Game 4 face aux Wolves !

Tout va très vite en NBA, encore plus en playoffs, et Victor Wembanyama en a fait l’amère expérience. Deux jours après avoir tutoyé les sommets dans le Game 3 (39 points, 15 rebonds et 5 contres), le voilà qui touche maintenant le fond dans le Game 4 à cause de son expulsion survenue au début du deuxième quart-temps. La première de sa carrière.

Sans doute frustré et tendu par le combat physique imposé par les joueurs de Minnesota, « Wemby » a craqué. Après une lutte au rebond avec deux adversaires, il a laissé partir son coude directement entre la mâchoire et la gorge de Naz Reid qui traînait par là, alors que Jaden McDaniels tentait d’arracher le ballon à l’intérieur de San Antonio.

Les arbitres sont logiquement allés revoir les images à la vidéo et la sanction fut sans appel : une faute flagrante de niveau II et une expulsion automatique ! Assis sur le banc, Victor Wembanyama a d’abord semblé ne pas réaliser l’ampleur de cette décision et c’est Harrison Barnes qui lui a expliqué qu’il ne reviendrait pas sur le parquet. Il a ensuite tapé dans les mains de tous ses coéquipiers avant de sortir.

Désireux de faire le break pour repartir à la maison à 3-1 dans cette demi-finale de conférence, les Spurs étaient menés 36-34 par les Timberwolves au moment de l’expulsion du Français (4 points et 4 rebonds en 12 minutes).

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.