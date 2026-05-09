Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama encore avec les plus grands

Après avoir cumulé 30 points en deux matches pour débuter la série, Victor Wembanyama a remis les points sur les i dans cette victoire dans le Game 3 en signant une énième très grosse performance avec 39 points, 15 rebonds et 5 contres. Le tout avec une adresse remarquable : 13 sur 18 aux tirs, dont 3 sur 5 à 3-points, et 10 sur 12 aux lancers-francs. L’évaluation est monstre : 53 !

« Regarder la vidéo, faire face à mes erreurs, avoir de vraies discussions honnêtes et dire les choses franchement à mes coéquipiers » répond-il lorsqu’on l’interroge sur l’évolution entre cette performance, et celle du premier match. « Et aussi accepter que mes coéquipiers et mes coaches comptent sur moi. C’est aussi simple que ça. Parce qu’au fond, on a ce qu’il faut : on a le talent, on a la profondeur d’effectif. On n’a pas encore l’expérience, mais on s’en fiche. On doit juste appliquer ce qu’on sait faire, et si on joue constamment comme ce soir, on peut aller tout en haut. Vraiment tout en haut. »

« Je suis fait pour ça. J’aime ça plus que tout ! »

À titre personnel, Wemby est déjà tout en haut puisqu’après s’être emparé du record de contres en playoffs, voilà qu’il rejoint le club très fermé des joueurs qui ont cumulé au moins 35 points, 15 rebonds et 5 contres en postseason. Ils n’étaient que trois, et ce sont trois légendes : Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et Shaquille O’Neal.

« Depuis mon arrivée dans la ligue, j’attends de vivre ce genre de moments, ces matchs à très haute intensité. C’est ce que j’aime » poursuit-il sur l’antenne de Prime Video. « Cette sensation avant les matchs, cette excitation, cette chaleur dans le cœur… Elle est encore plus forte. Et elle devient de plus en plus intense au fil des matchs. Je suis fait pour ça. J’aime ça plus que tout ! »

Et ce qu’il aime encore plus, c’est de hausser son niveau de jeu dans le dernier quart-temps, comme cette nuit avec 16 points pour repousser définitivement les Wolves. Alors même qu’il avait cinq fautes à gérer. « Le plus difficile dans ce genre de match, et avec cette équipe en particulier, c’est qu’ils t’obligent à maintenir un très haut niveau d’exigence. Sinon, ils vont enchaîner les séries, ils vont te marcher dessus. Donc, tout est une question de constance. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.