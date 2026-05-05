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Victor Wembanyama bat le record de contres sur un match de playoffs

Publié le 5/05/2026 à 6:56 Twitter Facebook

Maladroit au tir, Victor Wembanyama a pourtant marqué le Game 1 face aux Wolves de son empreinte : avec 12 contres, le Français signe un triple-double historique et établit un record officiel en playoffs.

Victor WembanyamaComme on pouvait s’y attendre, Victor Wembanyama a été bousculé physiquement par les intérieurs des Wolves et il a eu du mal à se rapprocher du cercle. Il termine donc avec 11 points, à 5/17 au tir dont 0/8 de loin…

Néanmoins, « Wemby » termine ce Game 1 de la demi-finale de conférence Ouest avec un triple-double, car il a tout de même capté 15 rebonds, et surtout contré 12 tirs ! C’est carrément un record dans un match de playoffs puisque la précédente marque, fixée à 10, était partagée par Andrew Bynum, Hakeem Olajuwon et Mark Eaton !

Un record « officiel » depuis que la NBA enregistre les contres, soit la saison 1973/74. Avant ça, Wilt Chamberlain avait sans doute déjà fait mieux, les témoins ayant ainsi compté 16 contres du « Stilt » en 1969.

C’est tout de même Victor Wembanyama qui va entrer dans les livres d’histoire, même si la NBA peut potentiellement baisser sa marque, car plusieurs de ses contres n’auraient pas dû être validés. Soit parce que le ballon avait déjà touché la planche au moment où « Wemby » le touchait, soit car le cuir était en phase descendante.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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