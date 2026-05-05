Les Wolves résistent à l’épouvantail Wembanyama !

Seulement neuf jours après sa blessure au genou, Anthony Edwards (18 points, 3 rebonds, 3 passes) signe déjà son retour lors de ce Game 1 entre Spurs et Wolves. Placé en sortie de banc, il faut attendre cinq minutes avant de voir le «franchise player» de Minnesota entrer en jeu.

Toutefois, l’arrière met quelques minutes avant d’inscrire ses premiers points. En attendant, ce sont les Spurs qui mènent les débats dans un premier temps (14-8). Pour égaliser, Naz Reid marque de loin.

Pour répondre à Dylan Harper (18 points, 4 rebonds, 4 passes), Anthony Edwards ouvre son compteur et Julius Randle (21 points, 10 passes) boucle ce premier acte avec un dunk malgré le bon retour défensif de Victor Wembanyama (11 points, 15 rebonds, 12 contres). Le Français se venge dans la période suivante puisqu’il contre deux fois l’intérieur des Wolves sur la même possession.

De l’autre côté du terrain, les Spurs déroulent et passent un 12-0 au cours duquel Devin Vassell donne l’avantage aux Spurs avec un panier primé. Pour calmer l’incendie, Mike Conley lance sa soirée à 3-points. La fin de cette première mi-temps est dominée par Victor Wembanyama. Le pivot inscrit quatre points de suite et reste impérial en défense. Au moment de rejoindre les vestiaires, il affiche déjà sept contres, mais le score est à égalité (45-45).

Anthony Edwards prend feu

Victor Wembanyama attaque la deuxième période en effaçant Rudy Gobert (7 points, 10 rebonds, 4 interceptions) pour monter au dunk. Les deux équipes continuent de s’échanger les coups tandis que Victor Wembanyama enchaîne les contres et passe la barre des 10 lors de ce troisième acte.

Au moment d’entrer dans le dernier quart-temps, Anthony Edwards décide de prendre feu. Il enchaîne deux tirs à 3-points avant de servir Julius Randle à 3-points (84-84). Si les Spurs s’accrochent, la star des Wolves attaque le cercle pour creuser un petit écart en faveur de son équipe (88-84).

Dans la foulée, un nouveau tir de loin de Mike Conley donne neuf points d’avance aux visiteurs. Pour revenir, les Spurs comptent sur De’Aaron Fox et recollent à quatre points dans la dernière minute (104-100). Devin Vassell intercepte un ballon des mains de Julius Randle et Dylan Harper peut aller finir en contre-attaque. Sur la possession suivante, Julius Randle se manque, et il offre une balle de match ou de prolongation à San Antonio.

Malheureusement pour les Spurs, Julian Champagnie se manque à 3-points, et les Wolves s’imposent 104-102 à San Antonio. Les Wolves récupèrent déjà l’avantage du terrain !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards de retour et déjà décisif. C’était l’incertitude numéro 1 en amont de ce match : Anthony Edwards allait-il jouer ? Le All-Star était disponible pour cette première manche même s’il a démarré sur le banc. Il faut attendre le dernier acte pour le voir prendre feu. Alors que les Wolves sont menés de trois points, le il décoche deux flèches à longue distance pour redonner l’avantage à son équipe. Dans la foulée, il sert Julius Randle qui réussit, à son tour, un panier primé. Anthony Edwards poursuit son chantier avec quatre nouveaux points avant d’effectuer un rapide passage sur le banc. Finalement, il sera muet dans les dernières minutes, mais il finit avec 18 points, dont 11 dans le quatrième quart-temps.

– Un duel de Français déjà haletant. Cette série, c’est aussi un duel entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Si les Spurs se sont inclinés, le Français de San Antonio a tout donné dans sa moitié de terrain. À la mi-temps, il comptait déjà sept contres et termine le match avec 12 blocks. Cependant, il a beaucoup souffert en attaque et a été limité à 11 points à 5/17 au tir. Rudy Gobert a de son côté apporté 4 interceptions et 10 rebonds, mais il a dû se contenter de 7 points, bien gêné par son homologue dans la peinture.

– Mike Conley toujours là au bon moment. Mike Conley avait des airs de facteur X sur ce premier match. Alors que son équipe était sous l’eau dans le deuxième quart-temps et venait de concéder un 12-0, le meneur est venu inscrire un panier lointain pour calmer l’incendie et remettre son équipe sur de bons rails. En fin de rencontre, il se montre d’abord à la distribution avant d’ajouter un nouveau 3-points pour donner neuf points d’avance à son équipe. Un retard que les Spurs n’arriveront pas à combler malgré une belle remontée en fin de rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.