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Anthony Edwards, invité surprise du Game 1 face aux Spurs ?

Publié le 4/05/2026 à 7:26 Twitter Facebook

Incertain pour le Game 1 à San Antonio, Anthony Edwards s’est semble-t-il bien rétabli de sa blessure au genou.

Après avoir respectivement éliminé les Blazers et les Nuggets, les Spurs et les Timberwolves vont commencer leur demi-finale de conférence à partir de la nuit prochaine. Et Anthony Edwards pourrait étonnamment être en tenue dès le début de celle-ci !

Victime d’une hyperextension au genou gauche lors de la série contre Denver, « Ant » était annoncé absent « plusieurs semaines », mais le voilà maintenant incertain pour le Game 1. Quelques heures auparavant, ESPN indiquait pourtant qu’il ne rejouerait, au mieux, que lors du Game 3 ou 4.

En clair, Anthony Edwards a des chances de disputer l’un des deux premiers matchs à San Antonio. Quoi qu’il arrive, son équipe tentera d’y arracher au moins une victoire pour récupérer l’avantage du terrain.

L’optimisme est donc de mise dans les rangs de Minnesota, sachant que l’arrière All-Star est du genre à guérir très vite et qu’il a repris le chemin de l’entraînement. Pour autant, les médecins se montreront prudents avec lui et ne précipiteront pas son retour.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3
2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3
2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6
2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9
2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6
2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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