En démonstration, les Spurs se qualifient pour les demi-finales de conférence

Dans le sillage d’un Julian Champagnie (19 points, 5/7 à 3 points) bouillant et d’un Stephon Castle (15 points) agressif, les Spurs prennent rapidement treize longueurs d’avance face à des Blazers dépassés (30-17). Les hommes de Tiago Splitter ratent dix de leurs douze tentatives de loin, alors que les partenaires de Victor Wembanyama sont, eux, à 60 % aux tirs pour réaliser leur quart-temps le plus prolifique de la série (36-24).

Deni Avdija (22 points) tente de relancer Portland, mais un dunk de Dylan Harper (17 points) et un contre de Victor Wembanyama, suivi d’un tir à mi-distance, lancent un 18-2 qui fait passer l’écart à +26 (54-28) ! Dans l’euphorie générale, les Spurs baissent leur garde et Shaedon Sharpe en profite pour ramener les Blazers sous la barre des -20 (54-35).

À l’image d’un contre monumental de Devin Vassell sur une tentative de dunk de Donovan Clingan, les Spurs retrouvent leur sérieux, mais tous les efforts de Deni Avdija permettent à Portland de stabiliser l’écart (65-45).

Portland n’abdique pas

Au retour des vestiaires, ce sont les deux défenses qui prennent le dessus. Les Spurs ne tirent qu’à 26 % de réussite en troisième quart-temps, les Blazers à 30 %, mais cinq points de Wemby en fin de période permettent à San Antonio de rester solidement en tête (86-65).

Avec leur survie en jeu, les Blazers continuent de se battre. Alors à 6/33 de loin, ils règlent soudain la mire. Jrue Holiday fait mouche de loin, Donovan Clingan enfile deux tirs à 3 points, Sidy Cissoko (11 points) l’imite, et en quatre minutes, un 17-5 ramène Portland à -9 (91-82) !

De’Aaron Fox en patron

Devin Vassell et Victor Wembanyama réveillent les Spurs, mais un dunk avec la faute de Sidy Cissoko garde les Blazers en embuscade (97-88). De’Aaron Fox prend alors ses responsabilités, marquant neuf points de suite pour porter les Spurs à +14, mais deux fautes personnelles de Stephon Castle et une faute technique maintiennent Portland en embuscade (102-91).

Fox continue son festival, et deux contres monumentaux de Wemby sur Avdija et Camara scellent l’issue de ce match et de cette série. Les Spurs compostent leur billet pour les demi-finales de conférence. Ils y affronteront le vainqueur de la série entre les Nuggets et les Wolves.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Spurs comme une évidence. Après avoir remporté la deuxième mi-temps du Game 4 de 38 points, les Spurs ont continué sur leur lancée pour ne laisser aucune chance aux Blazers dans ce Game 5. Les hommes de Mitch Johnson ont compté jusqu’à 28 points d’avance en deuxième quart-temps dans une démonstration collective. L’impact défensive de Wemby, l’adresse de Champagnie, les attaques de cercle de Castle et Harper, tous les joueurs ont apporté leur pierre à l’édifice pour offrir aux Spurs leur première série de playoffs victorieuse depuis 2017.

– Les Blazers encore et toujours en manque d’adresse. Vingt-huitième de la ligue au pourcentage de réussite à 3-points pendant la saison régulière (34%), les Blazers ont fait encore pire lors de cette série. Cette nuit, malgré de nombreux tirs ouverts, ils n’ont pas réussi à dépasser la barre des 25%. Si leur saison reste un succès, ils auront besoin d’ajouter des shooteurs fiables cet été pour continuer leur progression à l’Ouest.

– San Antonio s’est fait peur. Alors qu’ils avaient le match en main, les Spurs se sont fait une petite frayeur en début de quatrième quart-temps. Ils ont complètement perdu leur concentration et les Blazers se sont engouffrés dans la brèche. Un avertissement sans frais, mais il leur faudra être plus sérieux contre Minnesota ou Denver. Ils ont eu besoin d’un grand De’Aaron Fox et d’un Wemby historique, devenant le premier joueur à enregistré au moins 10 rebonds et 6 contres lors de deux matchs de playoffs consécutifs, pour repousser Portland.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.