Un Victor Wembanyama historique redonne la main aux Spurs

Dans le sillage d’un Victor Wembanyama qui donne le ton, les Spurs entament le match sur un 18-3 pour annoncer leur arrivée dans le Target Center. Après avoir raté leurs 12 premiers tirs, les Wolves se ressaisissent. Avec Anthony Edwards (32 points, 14 rebonds, 6 passes) titulaire, ils terminent le quart-temps sur un 19-5, dont 12 points de suite pour leur star, afin de rester dans le coup (23-22).

Naz Reid (18 points, 9 rebonds, 5 passes) enfonce le clou et Minnesota entame le deuxième quart-temps sur un 7-2 qui lui donne l’avantage (29-25). Wemby prend alors les choses en main pour calmer ses troupes. Il marque six points, prend quatre rebonds et les Spurs répondent par un 11-4 (36-33).

Avec Wemby sur le banc, San Antonio continue son travail de sape. Stephon Castle (13 points, 12 passes) prend le relais et son toucher garde les Spurs devant (43-37). De’Aaron Fox (17 points, 5 passes) se réveille, mais un tir à 3-points de Jaden McDaniels (17 points, 7 rebonds) au buzzer remet les deux équipes à égalité à la pause (51-51).

Le patron, c’est Wemby !

L’intensité défensive augmente au retour des vestiaires, mais les deux équipes s’échangent les tirs de loin. Le trio Stephon Castle – Julian Champagnie (6 points, 12 rebonds) – De’Aaron Fox permet toutefois aux Spurs de prendre le contrôle des opérations (74-68).

La défense de Rudy Gobert réveille Minnesota, et de l’autre côté, ce sont Anthony Edwards et Ayo Dosunmu (11 points) qui capitalisent pour garder les Wolves en embuscade (79-77). Un 7-0 de San Antonio, conclu par un tir à trois points de Keldon Johnson (11 points), donne cependant neuf points d’avance aux Texans (86-77).

Sept points de suite de Wemby confirment le bon passage des Spurs, mais deux tirs à 3-points de Terrence Shannon Jr. et d’Ayo Dosunmu continuent de donner une chance aux Wolves (99-96). Victor Wembanyama écope de sa cinquième faute, mais Mitch Johnson le laisse sur le terrain. Naz Reid fait mouche de loin, mais le Français prend le match à son compte.

Il punit Minnesota à l’intérieur, enchaîne avec un tir primé et les Spurs prennent six points d’avance (111-105). L’adresse de Naz Reid et de Jaden McDaniels retarde l’échéance, mais le duo Wemby – Fox ferme la porte à un retour de Minnesota. En patron, San Antonio reprend immédiatement l’avantage pour mettre la pression sur les Wolves.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Signé Victor Wembanyama ! Wemby est devenu le quatrième joueur de l’histoire après Hakeem Olajuwon, Shaq, et Kareem Abdul-Jabbar à comptabiliser au moins 35 points, 15 rebonds, et 5 contres en playoffs. C’est lui qui a donné le ton en début de match, et il a terminé le boulot, marquant 16 de ses 39 points en dernier quart-temps pour offrir la victoire à son équipe. Pour le troisième match de playoffs de sa carrière face à Rudy Gobert, Wemby a non seulement répondu présent mais il a encore une fois marqué l’histoire de la NBA par sa précocité.

– Anthony Edwards a tout tenté. De retour dans le cinq de départ et sur le terrain pendant 41 minutes de jeu, la superstar des Wolves a ramené son équipe dans le coup après des premières minutes difficiles. Il a marqué 13 de ses 32 points lors du premier quart temps, mais il a manqué de jus en fin de match. Il n’a marqué que 5 points sur quatre tentatives alors que Jaden McDaniels et Julius Randle ont pris 15 tirs.

– Julius Randle passe au travers. L’ailier-fort des Wolves n’a jamais trouvé son rythme face à la défense agressive de San Antonio. Les Wolves n’ont pas passé la barre des 40% de réussite aux tirs et Julius Randle a fait encore pire. Il a terminé le match à 3/12 aux tirs et 0/3 à trois points. Minnesota a besoin d’un Randle performant pour tenir tête aux Spurs dans la série.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.