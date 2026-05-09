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Un Victor Wembanyama historique redonne la main aux Spurs

Publié le 9/05/2026 à 7:02 Twitter Facebook

NBA – 39 points, 15 rebonds, 5 contres. En chef de meute, Victor Wembanyama a dominé le Game 3 pour redonner l’avantage du terrain aux Spurs (115-108).

victor wembanyamaDans le sillage d’un Victor Wembanyama qui donne le ton, les Spurs entament le match sur un 18-3 pour annoncer leur arrivée dans le Target Center. Après avoir raté leurs 12 premiers tirs, les Wolves se ressaisissent. Avec Anthony Edwards (32 points, 14 rebonds, 6 passes) titulaire, ils terminent le quart-temps sur un 19-5, dont 12 points de suite pour leur star, afin de rester dans le coup (23-22).

Naz Reid (18 points, 9 rebonds, 5 passes) enfonce le clou et Minnesota entame le deuxième quart-temps sur un 7-2 qui lui donne l’avantage (29-25). Wemby prend alors les choses en main pour calmer ses troupes. Il marque six points, prend quatre rebonds et les Spurs répondent par un 11-4 (36-33).

Avec Wemby sur le banc, San Antonio continue son travail de sape. Stephon Castle (13 points, 12 passes) prend le relais et son toucher garde les Spurs devant (43-37). De’Aaron Fox (17 points, 5 passes) se réveille, mais un tir à 3-points de Jaden McDaniels (17 points, 7 rebonds) au buzzer remet les deux équipes à égalité à la pause (51-51).

Le patron, c’est Wemby !

L’intensité défensive augmente au retour des vestiaires, mais les deux équipes s’échangent les tirs de loin. Le trio Stephon Castle – Julian Champagnie (6 points, 12 rebonds) – De’Aaron Fox permet toutefois aux Spurs de prendre le contrôle des opérations (74-68).

La défense de Rudy Gobert réveille Minnesota, et de l’autre côté, ce sont Anthony Edwards et Ayo Dosunmu (11 points) qui capitalisent pour garder les Wolves en embuscade (79-77). Un 7-0 de San Antonio, conclu par un tir à trois points de Keldon Johnson (11 points), donne cependant neuf points d’avance aux Texans (86-77).

Sept points de suite de Wemby confirment le bon passage des Spurs, mais deux tirs à 3-points de Terrence Shannon Jr. et d’Ayo Dosunmu continuent de donner une chance aux Wolves (99-96). Victor Wembanyama écope de sa cinquième faute, mais Mitch Johnson le laisse sur le terrain. Naz Reid fait mouche de loin, mais le Français prend le match à son compte.

Il punit Minnesota à l’intérieur, enchaîne avec un tir primé et les Spurs prennent six points d’avance (111-105). L’adresse de Naz Reid et de Jaden McDaniels retarde l’échéance, mais le duo Wemby – Fox ferme la porte à un retour de Minnesota. En patron, San Antonio reprend immédiatement l’avantage pour mettre la pression sur les Wolves.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Signé Victor Wembanyama ! Wemby est devenu le quatrième joueur de l’histoire après Hakeem Olajuwon, Shaq, et Kareem Abdul-Jabbar à comptabiliser au moins 35 points, 15 rebonds, et 5 contres en playoffs. C’est lui qui a donné le ton en début de match, et il a terminé le boulot, marquant 16 de ses 39 points en dernier quart-temps pour offrir la victoire à son équipe. Pour le troisième match de playoffs de sa carrière face à Rudy Gobert, Wemby a non seulement répondu présent mais il a encore une fois marqué l’histoire de la NBA par sa précocité.

Anthony Edwards a tout tenté. De retour dans le cinq de départ et sur le terrain pendant 41 minutes de jeu, la superstar des Wolves a ramené son équipe dans le coup après des premières minutes difficiles. Il a marqué 13 de ses 32 points lors du premier quart temps, mais il a manqué de jus en fin de match. Il n’a marqué que 5 points sur quatre tentatives alors que Jaden McDaniels et Julius Randle ont pris 15 tirs.

Julius Randle passe au travers. L’ailier-fort des Wolves n’a jamais trouvé son rythme face à la défense agressive de San Antonio. Les Wolves n’ont pas passé la barre des 40% de réussite aux tirs et Julius Randle a fait encore pire. Il a terminé le match à 3/12 aux tirs et 0/3 à trois points. Minnesota a besoin d’un Randle performant pour tenir tête aux Spurs dans la série.

Minnesota Timberwolves / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 41 12/26 3/9 5/6 1 13 14 6 5 0 2 1 -10 32 36
Jaden McDaniels 40 5/22 3/8 4/4 4 3 7 2 4 1 1 1 -15 17 10
Rudy Gobert 31 6/7 0/0 1/1 3 4 7 2 2 0 1 3 -6 13 23
Julius Randle 31 3/12 0/3 6/6 4 2 6 0 5 1 2 0 -11 12 8
Mike Conley 4 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 -10 0 0
Naz Reid 32 6/13 4/8 2/4 2 7 9 5 4 0 0 2 3 18 25
Ayo Dosunmu 32 4/12 3/8 0/0 1 6 7 5 3 1 4 0 -5 11 12
Terrence Shannon Jr. 29 2/6 1/3 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 19 5 4
Total 38/99 14/40 18/21 15 39 54 22 25 3 12 7 108
San Antonio Spurs / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 37 13/18 3/5 10/12 1 14 15 1 5 1 1 5 16 39 53
De'Aaron Fox 35 7/19 1/5 2/3 1 2 3 5 3 1 2 0 -2 17 11
Stephon Castle 40 3/11 1/3 6/8 0 4 4 12 3 0 4 0 17 13 15
Devin Vassell 36 6/14 1/6 0/0 1 5 6 3 2 2 1 0 10 13 15
Julian Champagnie 29 2/7 2/6 0/0 4 8 12 3 2 2 0 0 5 6 18
Keldon Johnson 19 3/7 2/4 3/4 0 2 2 1 1 1 0 0 -11 11 10
Dylan Harper 20 2/6 0/2 4/6 1 3 4 1 2 1 1 1 -1 8 8
Carter Bryant 8 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 6 6
Luke Kornet 10 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 0 1 -9 2 4
Harrison Barnes 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 2
Total 39/85 12/33 25/33 8 40 48 26 23 9 9 7 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN108
SAS115
PHI94
NYK108

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Melvin Karsenti
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