Le MVP de la nuit | Anthony Edwards ne pouvait pas perdre…

Incertain pour la suite des playoffs, puis le début de la série face aux Spurs, Anthony Edwards a bien récupéré de sa blessure au genou, et il l’a prouvé cette nuit en signant un match très propre à 36 points à 13 sur 22 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes en 40 minutes. Et ce n’est pas la sortie de Victor Wembanyama qui lui a facilité les choses, puisqu’il avait déjà inscrit 11 points en début de match. D’ailleurs, il a trouvé que c’était plus compliqué après l’exclusion du Français…

« Franchement, j’ai trouvé que c’était presque plus difficile sans Wembanyama, » confie Anthony Edwards après la victoire dans le Game 4. « Évidemment, c’est une très bonne équipe quand il est sur le terrain, mais ils jouent beaucoup plus lentement avec lui. C’est un peu comme quand une équipe perd son meilleur joueur : tous les autres jouent plus librement, avec davantage de confiance. »

Effectivement, les Spurs vont reprendre les commandes du match sans Wemby, et il faudra un grand Edwards pour redonner la main aux Wolves avec notamment 10 points en cinq minutes et un festival à mi-distance, et au final un total de 16 points dans le 4e quart-temps.

Au nom de sa maman…

Certes, il a trouvé que c’était plus difficile sans Wembanyama, mais les Wolves, dans leur ensemble, vont agresser le cercle en son absence. « Tout le monde sait que le cercle est beaucoup plus accessible quand il n’est pas sur le terrain, » avoue tout de même Anthony Edwards. « Il mesure quasiment 2m45, donc oui, il protège le cercle à chaque fois qu’il joue. »

Grâce aux 36 points de leur leader, les Wolves égalisent à 2-2 avec la possibilité de s’offrir une balle de match mardi soir, à San Antonio. Pour Edwards, cette rencontre jouée le jour de la Fête des Mères avait une saveur toute particulière puisque sa mère, puis sa grand-mère étaient décédées en quelques mois lorsqu’il avait 13 ans. C’est en leur honneur qu’il porte d’ailleurs le numéro 5, puisqu’elles sont décédées toutes les deux un 5 du mois, à huit mois d’écart.

« J’ai tout donné… Aujourd’hui, c’est la Fête des Mères et je voulais simplement gagner pour ma mère. C’était aussi simple que ça. Je ne pouvais pas perdre ce match pour elle » conclut-il.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.