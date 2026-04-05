Tony Bradley se relance à Atlanta

Revoilà Tony Bradley en NBA. Laissé libre par les Pacers en janvier, après avoir disputé une quarantaine de matchs avec eux cette saison (4 points et 2.8 rebonds de moyenne), il est désormais recruté par les Hawks pour la fin de cet exercice 2025/26. Condamnant au passage Caleb Houstan, coupé quelques instants auparavant afin de lui faire de la place.

Si Atlanta fait appel à ses services, c’est parce que Jock Landale s’est blessé à la cheville cette semaine et qu’il ne rejouera pas avant le début des playoffs. Il fallait donc une rotation supplémentaire au poste 5 derrière Onyeka Okongwu, la seule présence de Christian Koloko ne suffisant pas.

Expérimenté mais baladé de franchise en franchise depuis une dizaine d’années, Tony Bradley est le profil-type du soldat prêt à dépanner dès que nécessaire. La saison dernière, il jouait ainsi les pompiers de service avec Indiana, atteignant évidemment les Finals en compagnie de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et consorts.

En carrière, le pivot de 28 ans, drafté en 2017 (28e position), affiche 4.3 points et 3.8 rebonds de moyenne (à 62% d’adresse) pour cinq équipes différentes. Il connait bien Quin Snyder, le coach des Hawks, pour l’avoir côtoyé pendant trois ans à Utah lorsqu’il était l’une des doublures de Rudy Gobert.

Tony Bradley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 9 3:13 27.3 0.0 100.0 0.4 0.8 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 2018-19 UTA 3 12:00 50.0 50.0 3.0 2.0 5.0 0.3 2.0 0.7 1.0 0.7 5.7 2019-20 UTA 58 11:26 66.7 100.0 65.2 1.9 2.7 4.6 0.4 2.0 0.2 0.5 0.6 4.9 2020-21 PHI 20 14:21 68.0 0.0 63.6 2.0 3.3 5.2 0.9 1.4 0.3 0.3 0.7 5.5 2020-21 OKC 22 18:03 65.6 0.0 70.5 2.1 4.0 6.1 0.9 1.5 0.4 1.2 0.8 8.7 2021-22 CHI 55 9:59 58.5 65.5 1.2 2.2 3.4 0.5 1.1 0.2 0.6 0.6 3.0 2022-23 CHI 12 2:45 50.0 60.0 100.0 0.1 0.8 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1.6 2024-25 IND 14 8:04 64.4 33.3 33.3 1.3 1.7 3.0 0.4 0.8 0.1 0.4 0.6 4.4 2025-26 IND 38 10:57 55.7 50.0 74.4 1.5 1.3 2.8 0.5 1.6 0.2 0.4 0.2 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.