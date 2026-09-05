Kevin Love de retour aux Wolves, 18 ans après ?

Et si Kevin Love terminait sa carrière là où tout avait commencé ? Selon Jon Krawczynski, « insider » des Wolves pour The Athletic, le champion NBA 2016 serait intéressé par un retour à Minnesota, et la franchise ne serait pas insensible à l’idée alors qu’elle possède encore une place libre dans son effectif.

« De ce que je comprends, Kevin Love est ouvert à un retour à Minnesota », explique le journaliste. « Je pense que les Wolves ont également un certain intérêt pour le faire revenir. Ce serait une histoire incroyable si les Wolves décidaient d’utiliser cette place pour Kevin Love. »

À 37 ans, l’ancien All-Star ne reviendrait évidemment pas dans le Minnesota avec le même statut que lors de son premier passage, entre 2008 et 2014. La saison passée, il tournait encore autour de 6 points et 6 rebonds en une quinzaine de minutes par match, mais son rôle serait sans doute avant tout celui d’un vétéran de bout de rotation.

Après les départs de Julius Randle et Naz Reid, les Wolves ont remodelé leur secteur intérieur, mais Kevin Love pourrait ponctuellement apporter son tir extérieur, son rebond et surtout son expérience. Un savoir-faire dont pourrait notamment profiter le jeune Joan Beringer.

Un nouveau vétéran pour le vestiaire ?

Au-delà de son éventuel apport sur le terrain, c’est justement son vécu qui pourrait intéresser Minnesota. Après les départs successifs de plusieurs vétérans importants dans la vie du groupe, comme Mike Conley, Kyle Anderson ou encore Joe Ingles, les Wolves ont perdu quelques voix expérimentées dans leur vestiaire.

« Si on cherche quelque chose dont les Wolves pourraient avoir besoin, c’est une présence d’un vétéran supplémentaire, capable de jouer quelques minutes, ce que Kevin Love peut encore faire », poursuit Jon Krawczynski. « Mais aussi quelqu’un qui puisse être ce gars dans le vestiaire, qui sache communiquer avec les entraîneurs et avec les joueurs. »

Kevin Love pourrait ainsi endosser un rôle de « mentor », à l’image de celui occupé par Udonis Haslem au Heat ou plus récemment Kyle Lowry aux Sixers. C’est déjà ce qu’il assumait la saison passée au Jazz, et un retour aux Wolves constituerait évidemment un joli clin d’œil pour celui qui avait débuté sa carrière NBA à Minnesota en 2008.

Reste que Jon Krawczynski précise lui-même qu’un retour de Kevin Love reste, à ce stade, probablement moins vraisemblable que l’inverse, Minnesota étudiant également d’autres profils pour compléter son effectif.

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25:17 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 28:34 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 35:46 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39:00 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.3 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34:20 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36:19 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.5 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 33:46 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.7 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 31:29 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31:25 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 27:59 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.7 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27:11 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 31:47 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 24:53 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 22:30 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 CLE 41 20:01 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.1 0.2 8.5 2022-23 MIA 21 19:57 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 16:48 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.1 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 2024-25 MIA 23 10:55 35.7 35.8 69.6 1.0 3.1 4.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.2 5.3 2025-26 UTA 37 16:34 39.7 37.3 84.1 1.5 4.3 5.8 1.8 1.5 0.4 0.8 0.2 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.