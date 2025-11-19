Kevin Love, vieux sage du Jazz : « Être le vétéran que je n’ai jamais eu »

À 37 ans passés, Kevin Love est évidemment le vieux sage de cette jeune équipe du Jazz, appelée à occuper les dernières places de la conférence Ouest, en attendant un nouveau choix de Draft haut placé.

Avec son expérience de champion NBA (2016), sa présence est d’ailleurs valorisée dans l’Utah, alors que l’on s’attendait pourtant à le voir coupé il y a encore quelques semaines.

« C’est extrêmement important, surtout pour une jeune équipe » assure-il au sujet de son rôle. « Les gens peuvent parfois surestimer la présence d’un vétéran dans un vestiaire, mais le Jazz le respecte vraiment et ils l’apprécient aussi. Ça me donne envie de m’investir encore plus et d’être ce vétéran que je n’ai jamais eu, honnêtement. »

Échangé par le Heat début juillet, dans ce qu’il appelle un transfert « vraiment inattendu », car il s’imaginait terminer sa carrière à Miami, Kevin Love se refait depuis la santé à Salt Lake City. Affichant 4.9 points, 4.3 rebonds et 2.6 passes de moyenne sur 14 minutes en sortie de banc, avec un rôle qui s’est récemment transformé.

Une blessure qui change tout

« La blessure de Walker Kessler m’a offert plus de minutes, au moins dans un futur proche, lors des derniers matchs » rappelle justement le quintuple All-Star. « Mais même si je ne joue pas, je pense que mon rôle est d’être ce leader, ce vétéran, cette voix, quelqu’un qui prône et incarne la responsabilité, qui continue de montrer à quoi ressemble le professionnalisme chaque jour. »

Si Kevin Love trouve déjà « génial d’avoir un rôle dans sa 18e saison », après une dernière année compliquée sportivement et personnellement, il sait également que sa fin de carrière approche. Un retour dans l’Ohio lui plairait, mais il tient surtout à être aussi longtemps que possible sur les parquets.

« Je ne veux pas faire d’hypothèses, car on a déjà été très bon avec moi à Utah et si ça doit se terminer ici, alors j’en serais très heureux » prévient-il déjà. « Mais évidemment que Cleveland reste un endroit cher à mon cœur. Que cela se fasse ou non, je retournerai toujours là-bas. Les Cavs ont été tellement bons avec moi pendant huit saisons et demie, et ils le sont encore. Mais concernant ma durée de carrière restante, je ne suis sûr de rien. Je vais d’abord continuer à aimer le jeu. Le côté business peut être fait de hauts et de bas, ou laisser un mauvais goût en bouche, mais tant que j’aimerai le jeu et qu’une équipe aura un rôle pour moi, en pouvant contribuer, je serai là. »

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25:17 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 28:34 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 35:46 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39:00 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.3 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34:20 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36:19 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.5 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 33:46 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.7 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 31:29 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31:25 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 27:59 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.7 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27:11 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 31:47 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 24:53 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 22:30 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 CLE 41 20:01 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.1 0.2 8.5 2022-23 MIA 21 19:57 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 16:48 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.1 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 2024-25 MIA 23 10:55 35.7 35.8 69.6 1.0 3.1 4.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.2 5.3 2025-26 UTA 8 14:00 33.3 26.1 83.3 0.8 3.5 4.3 2.3 1.3 0.0 0.9 0.4 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.