Kevin Love annonce la mort de son père

On connaît la raison pour laquelle Kevin Love n’a pas encore démarré sa campagne de playoff. L’intérieur du Heat a annoncé sur Instagram le décès de son père, Stan Love, à l’âge de 76 ans. « [S]on géant, [s]on protecteur, [s]on premier héros », comme il le décrit.

« Tu as indéniablement été mon plus grand professeur. Un rôle souvent rempli par une figure paternelle. Tu m’as appris des qualités admirables comme le respect et la bienveillance. L’humour et l’esprit. L’ambition et l’éthique de travail. La ténacité et la volonté agressive. La compréhension que l’échec apporte. Et que le temps est notre bien le plus précieux », a rendu hommage le joueur de 36 ans.

Malgré des « différends » par le passé avec son père, générant de la colère chez lui et le sentiment d’être isolé, il dit avoir reçu « l’une des grandes leçons de la vie » de la part d’un père.

« Notre division m’a permis de me trouver. Je fuyais quelque chose, mais ce temps éloigné m’a apporté la sagesse du pardon et de la réconciliation. Et un sentiment inébranlable qu’il m’aimait à travers tout ça, à chaque instant. ‘La meilleure dernière leçon qu’une génération puisse transmettre à la suivante : comment mourir en paix avec la manière dont on a vécu.’ Cela pourrait être le plus grand cadeau de mon père », poursuit le vétéran.

Drafté dans les deux ligues

Ce dernier ajoute : « Comme nous tous, mon père était imparfait. Mais malgré ses défauts, et les miens, nous sommes une histoire réussie de père et fils. Un lien éternel, enraciné dans l’amour, qui restera à jamais éternel. Papa, je suis tellement fier d’être ton fils. Mon seul espoir est que tu sois fier de moi. C’était tout ce que j’ai toujours voulu. »

Drafté en 1971 (9e position) par les Baltimore Bullets (il avait également été drafté la même année en ABA), son père avait connu une petite carrière NBA dans les années 1970. Également connu comme étant frère cadet de Mike Love, membre fondateur des Beach Boys, il avait notamment évolué au sein des Lakers pour plusieurs années.

On rappelle que Kevin Love a été absent lors des 10 derniers matchs de la saison régulière du Heat pour « raisons personnelles ». Il a brièvement rejoint l’équipe pour le premier match du play-in contre les Bulls le 16 avril, mais il a ensuite de nouveau quitté l’équipe, toujours pour « raisons personnelles » et en est resté éloigné depuis.

« K-Love traverse beaucoup de choses en ce moment. On lui envoie des messages de temps en temps. Mais il faut comprendre que l’on doit encore jouer un match, trouver une solution, et surtout réussir à décrocher une victoire », affichait Bam Adebayo dont l’équipe va essayer de ne pas être « sweepée » la nuit prochaine à domicile face aux Cavs.